المراكز التكنولوجية بالأقصر: تقديم 190 ألف معاملة للمواطنين خلال 5 سنوات

تشهد محافظة الأقصر طفرة في تقديم الخدمات التكنولوجية من خلال 7 مراكز تكنولوجية، منتشرة في كافة أنحاء المحافظة، وتقدم الخدمات لنحو مليون و300 ألف نسمة هم سكان محافظة الأقصر.

تخفيف العبء عن المواطنين

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أنه يجري تنفيذ خطة تطوير هذه المراكز التي تم أنشأت في مدن الأقصر وإسنا وأرمنت والقرنة والزينية والبياضة والطود وذلك استكمالاً للخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن المصري، لتوفير كافة سبل الراحة له، بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي وسياسة التحول الرقمي، إذ تهدف المراكز إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات الحكومية، وتسعى الدولة ممثلة في وزارات التنمية المحلية والتخطيط لتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية وتقديم خدمات راقية للمواطنين.

140 خدمة متنوعة

في السياق، أكد سيد إسماعيل، رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بمحافظة الأقصر، أن المراكز التكنولوجية تقدم أكثر من 140 خدمة متنوعة أبرزها في مجال تراخيص البناء والمحلات وتوصيل المرافق والتصالح وخدمات المحليات، لافتا إلى أن محافظة الأقصر يوجد بها بجانب عدد 7 مراكز تكنولوجية سيارة متنقلة لتقديم كافة خدمات المركز التكنولوجي دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالمركز أو المدينة.

وكشفت حنان عبد الرحيم، مدير المراكز التكنولوجية بالأقصر، عن حجم الإنجاز في التعامل مع عدد كبير من الطلبات التي جرى تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظة، إذ تم التعامل مع ما يزيد عن 190 ألف و493 معاملة من بداية عام 2019 وحتى أكتوبر 2023 منهم 154 ألف و569 معاملة وطلب تم انجازهم والانتهاء منهم بنسبة 100% و18 ألف و500 معاملة قيد الإجراء واستكمال الدورة المستندية بالإضافة إلى نحو 246 معاملة تمت من خلال سيارة الخدمات المتنقلة التي تجوب مختلف المناطق بمحافظة الأقصر، مضيفة أن المراكز التكنولوجية ساهمت في تقديم خدمة أفضل وأسرع وأدق فى وقت قياسى دون روتين أو عراقيل وتم تطوير وميكنة الخدمات، لفصل مقدم الخدمة عن طالبها.