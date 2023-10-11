وظائف في القاهرة والصعيد.. اعرف الشروط والمميزات

كشفت الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن بعض الوظائف الشاغرة في إحدى الشركات الخاصة، والتي يمكن التقديم عليها في بعض الأماكن.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، تفاصيل الوظائف المطلوبة، كما يلي.

وظائف في عدّة مناطق

1. مدير منطقة (خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال مطاعم الفرايد تشيكن)

أماكن العمل: القاهرة الكبرى / بورسعيد / الصعيد

شروط التقديم على الوظائف

ويمكن التقديم على الوظائف المتاحة في حال توافر الشروط التالية:

- جميع الموهلات

- الحد الاقصى للسن 50 عاما

- التفرغ التام

- موقف واضح من الجيش

المميزات والحقوق

- الراتب يحدد في المقابلة حسب الخبرة

- يوجد سكن للمغتريين

- تأمين صحي واجتماعي

- يوم إجازة في الأسبوع

كيفية التقديم على الوظائف

ويمكن التقديم على الوظائف من خلال ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا.