وظائف في سلسلة صيدليات شهيرة بالقاهرة والجيزة.. اعرف الشروط والمميزات

كشفت وزارة الشباب والرياضة، تحت إشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عن توافر فرص عمل في مجموعة صيدليات شهيرة، مع توافر بعض الشروط في المتقدمين لشغل الوظائف.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل الوظائف المتاحة في سلاسل صيدليات شهيرة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظائف في سلسلة صيدليات شهيرة

وتطلب صيدلية العزبي، شغل الوظائف التالية:

1. صيادلة (بكالوريوس صيدلة).

2. مساعد صيدلي أدويه - تجميل (مؤهل متوسط على الأقل).

3. خدمات معاونه أعمال الأمن + النظافة (مؤهل متوسط).

4. مندوب توصيل (مؤهل متوسط - يشترط امتلاك دراجة ناريه - رخص سارية).

5. محضر طلبيات في المخزن مؤهل متوسط.

6. سائق رخصة ثانية.

7. عامل نظافة.

أماكن العمل: القاهرة/ الجيزة.

الشروط:

خريجون فقط.

السن من 20 إلى 45 سنة.

يتمّ قبول الصيادلة المكلفين.

موقف محدد من الجيش.

مرونة بالعمل بالورديات المسائية والليلية.

المميزات والحقوق:

مرتبات مجزية.

حوافز شهرية.

أرباح نصف سنوية.

زيادات سنوية.

تأمين اجتماعي -طبي خاص- على الحياة.

دورات تدريبية في أقوى مكتب علمي في مصر.

إجازات سنوية ورسمية وأسبوعية مدفوعة الأجر.

كيفية التقديم

على الراغبين في التقديم ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا.