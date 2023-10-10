وظائف في المحافظات برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه.. الشروط والمميزات

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن العديد من الوظائف الشاغرة بعدد من الشركات والمحلات والسلاسل الكبرى والمطاعم للعمل بها في عدة محافظات على مستوى الجمهورية.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة، التي توفرها الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع ميكروسوفت ومؤسسه كير للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

اليوم المفتوح للتوظيف لشركة الأهلي للتجارة والتوزيع

مطلوب مندوب مبيعات

مقر العمل مدينة طنطا وكفر الزيات وبسيون وزفتي وقطور والمحلة وبركة السبع وشبين الكوم.

رواتب مجزية وعمولة وتامين طبي واجتماعي وإجازات سنوية، ويشترط مؤهل عالي أو متوسط والسن لا يزيد عن 35 عام.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة من هنا والحضور مباشرة يوم الاحد الموافق 15 اكتوبر 2023 من الساعة 10صباحا إلى الساعة 3 مساءا بمقر الشركة ببرج الفيروز شارع عثمان محمد الدور الثالث شقة 2 و3 طنطا.

اليوم المفتوح للتوظيف لشركة الأهلي للتجارة والتوزيع

مطلوب مندوب مبيعات

أماكن العمل: ملوي ودير مواس وأبو قرقاص وبني مزار ومغاغة والعدوة، ويحصل المتقدم للوظيفة على رواتب مجزية وعمولة وتأمين طبي واجتماعي وإجازات سنوية.

يشترط الحصول على مؤهل عالي أو متوسط، والسن لا يزيد عن 35 عام خبرة وبدون

للتقديم يرجى ملئ الاستمارة (من هنـــــــــــــا)

والحضور مباشرة يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 مساء، بمقر الشركة ببرج التعاون شقة 4 الدور الأول علوي خلف بنزينة التعاون.

وظائف شركة رنين

تطلب للتعيين أخصائي مبيعات بالشيخ زايد بشرط خبرة من 1 الى 2 سنة في المبيعات خاصة أقسام الأجهزة الكهربية أو الأثاث، ومستوى جيد في اللغة الإنجليزية، ومهارات التواصل وممتاز في استعمال برامج الأوفيس، وأقصى سن للتقديم 35 عام.

يحصل المتقدم للوظائف على راتب من 6000 إلى 8000 جنيه وعمولات وتأمين طبي واجتماعي.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة (من هنـــــــــــــــــــــا)

اليوم المفتوح للتوظيف لشركة سبينس مصر

وتطلب التخصصات الآتية: مدير فرع أجهزة كهربائية، مشرف ممرات، منسق ممرات، مشرف مخبوزات، مساعد شيف مخبوزات، مشرف جزارة، جزار، بائع لحوم بلدي، مشرف أجبان، بائع أجبان، مشرف خضار وفاكهة، بائع خضار وفاكهة، مشرف كاشير، كاشير، محضر طلبات، مشرف مخزن، منسق مخزن، مشرف استلامات، موظف استلامات، فني تبريد وتكييف، منسق إعادة طلب.

أماكن العمل: القاهرة والجيزة والعبور، ويحصل الموظف على رواتب مجزية وعمولة وتأمين طبي واجتماعي وإجازات سنوية، ويشترط مؤهل عالي أو متوسط خبرة وبدون.

للتقديم يرجى ملئ الاستمارة (من هنـــــــــــــــــــا):

والحضور مباشره يوم الاحد الموافق 15 أكتوبر 2023 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 مساء، بمركز التنمية الشبابية بالعبور.

سلاسل مطاعم أمريكانا كنتاكي

تطلب للتعيين:عضو فريق ومندوب توصيل، بدمياط، خريجين بمؤهل متوسط أو طلبة من 18 الى 35 عام ذكور وإناث.

ويحصل المقبولين في الوظائف على راتب حسب كل وظيفة وجبة يوميا وتبس في بعض السلاسل، و9 ساعات عمل ويوم إجازة أسبوعيا وتأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة (من هنـــــــــــــــا)