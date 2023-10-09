وظائف شاغرة من وزارة الشباب برواتب مجزية.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزاره الشباب والرياضة من خلال مبادرة توظيف مصر، تنظيم يوما مفتوحا لإحدى الشركات يوم 15 أكتوبر الجاري، لذا توضح «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الوظائف الشاغرة وأماكن العمل، والشروط المطلوبة للوظائف وكيفية التقديم.

الوظائف الشاغرة

- مدير فرع أجهزة كهربائية

- مشرف ممرات

- منسق ممرات

- مشرف مخبوزات

- مساعد شيف مخبوزات

- مشرف جزارة

- جزار

- بائع لحوم بلدي

- مشرف أجبان

- بائع أجبان

- مشرف خضار وفاكهة

- بائع خضار وفاكهة

- مشرف كاشير

- كاشير

- محضر طلبات

- مشرف مخزن

- منسق مخزن

- مشرف استلام

- موظف استلامات

- فني تبريد وتكييف

- منسق إعادة طلب

أماكن العمل

- التجمع الخامس

- مدينة نصر

- مدينة بدر

- العبور

- الرحاب

- مدينتي

- مصرالجديدة

- الأميرية

الحقوق والمميزات

- رواتب مجزية وعمولة

- تأمين طبي واجتماعي

- إجازات سنوية

- سكن للمغتربين

شروط القبول فى الوظائف

- موهل عالي أو متوسط

- خبرة وبدون:

كيفية التقديم على الوظائف:

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف، ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/HsFJtyrriF

ميعاد ومقر انعقاد اليوم التوظيفي

أكدت وزارة الشباب والرياضة أنه يجرى عقد اليوم التوظيفي الأحد الموافق 15 أكتوبر، من الساعة 10صباحا حتى الـ3مساء بمركز التنمية الشبابية بالعبور.