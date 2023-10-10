وظائف قيادية شاغرة في «الزراعة» بالقاهرة والمحافظات.. الشروط وموعد التقديم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل الوظائف القيادية المطلوبة في القاهرة ومختلف المحافظات، موضحة شروط التقدم والمستندات المطلوبة ومواعيد وطريقة التقديم.

وظائف وزارة الزراعة

وتضمنت الوظائف المطلوبة ما يلي:

- مدير مديرية الزراعة بالمنوفية.

-- مدير مديرية الزراعة بالغربية.

- مدير مديرية الزراعة بالشرقية.

-- مدير مديرية الزراعة بالفيوم.

- مدير مديرية الزراعة بالدقهلية.

- مدير مديرية الزراعة بالقليوبية.

- مدير مديرية الزراعة ببني سويف.

-- مدير مديرية الزراعة بأسيوط.

- مدير مديرية الزراعة بالبحيرة.

-- مدير مديرية الزراعة بسوهاج.

- مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية.

- مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية.

-- مدير مديرية الزراعة بأسوان.

- مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد.

- مدير مديرية الزراعة بالأقصر.

- مدير مديرية الزراعة بالسويس.

- - مدير مديرية الزراعة بدمياط.

- - مدير مديرية الزراعة بالقاهرة.

شروط وظائف وزارة الزراعة

- الحصول على مؤهل زراعي عال.

- إجادة إحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

المستندات المطلوبة

أصل + 7 صور تتضمن (طلب شغل وظيفة – بيان حالة وظيفية – شهادة قانونية – صورة البطاقة الشخصية – 8 صور شخصية – بيان بأبرز الإنجازات معتمد – بيان بالمقترحات – إقرار ذمة مالية – تقارير كفاية لآخر 3 سنوات).

طريقة التقديم

وفقا لإعلان بوابة الوظائف الحكومية تقدم الطلبات باليد إلى إدارة التعبئة والاختيار - مبنى استصلاح الأراضي الدور الحادي عشر (شارع الصيد – الدقي – الجيزة).

مواعيد التقديم

من 10 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر 2023.