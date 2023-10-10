«خارجية عمان»: حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية السبيل الوحيد لتحقيق السلام

قال وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، إن السبيل الوحيد والأفضل لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وأضاف في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي يستند إلى مفهوم الدولتين.

ضرورة ضبط النفس تجاه الأحداث الجارية

وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اتفقا على أهمية ضبط النفس تجاه الأحداث الجارية حاليا، وأهمية تقليص التصعيد الحالي والإفراج عن المحتجزين المدنيين من جميع الأطراف.

ضرورة معالجة القضية الفلسطينية

وأوضح أن الوزراء اتفقوا على ضرورة معالجة القضية الفلسطينية من خلال تحقيق السلام والأمن الدائمين والعادلين للفلسطينيين والإسرائيليين.