أحمد الطاهري: فلسطين ليست وجهة نظر أو أوراق على طاولة تفاوض

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن التلاعب بالقضية الفلسطينية يتم منذ محاولات مصر استعادة أرضها بالجزء الخاص بالتحكيم بعد اتفاقية السلام، وفكرة مبادلة الأراضي، وكان الرد المصري قاطعا.

مصر الصوت العربي الوحيد الرافض لصفقة القرن

وأضاف الطاهري عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذا الأمر قاطع، وكل ما يفعله المحتل والقوى الداعمة له والقوى التي يستخدمها في الداخل الفلسطيني والأطراف الإقليمية التي تستخدم الدم الفلسطيني كورقة للتفاوض مع الأطراف الدولية، أن يغيروا الصفحة الخارجية للطرح، وتقدم هذا الأمر مرة أخرى تحت ما يسمى «صفقة القرن»، وتعاطت بعض الأصوات العربية معها، وكانت مصر الصوت العربي الوحيد والرافض لصفقة القرن، وفي ذات الوقت كانت داعمة للسلام وفق ثوابت محددة.

ثوابت مصر في القضية الفلسطينية

وتابع أنّ صهر الرئيس الأمريكي ترامب، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق، وقبل أن يغادر طائرته عائدا إلى واشنطن صدر البيان ليؤكد ثوابت مصر والقضية الفلسطينية، وهذا الأمر أحد القيم المصرية، وفلسطين ليست وجهة نظر أو أوراق على طاولة تفاوض لأحد أو بعض القوى الإقليمية.