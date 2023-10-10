الحكومة الهولندية تحذر رعاياها من السفر إلى إسرائيل

حذرت الحكومة الهولندية اليوم الثلاثاء، المواطنين الهولنديين من السفر إلى الضفة الغربية المحتلة، وفقا لنبأ عاجل على «القاهرة الإخبارية».

وكانت هولندا حذرت من السفر إلى مناطق في إسرائيل مُتاخمة لقطاع غزة وسوريا ولبنان، بعد أن شنت المقاومة الفلسطينية عملية توغل في إسرائيل يوم السبت الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، مسفرا عن وقوع المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وحذرت الأمم المتحدة من تردي الأوضاع في فلسطين، في ظل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبحسب تقرير الوضع لمنظمة الأونروا التابعة للمنظمة الدولية، بخصوص قطاع غزة، لا يزال الوضع سيئًا مع تصاعد النزوح الجماعي بسرعة، والذي وصل لأكثر من 187.518 شخصًا، وفقًا لأرقام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، متوقعة ارتفاع الأعداد.