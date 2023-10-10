«واشنطن بوست»: جو بايدن يحاول احتواء الموقف بين إسرائيل وفلسطين

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إنَّ الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن تحاول منع التوترات بين إسرائيل فلسطين، ومنع تحولها إلى نزاع إقليمي واسع النطاق.

جو بايدن يحاول منع اتساع الصراع

وتابعت الصحيفة، أنَّ ذلك جاء في ظل هجوم المقاومين الفلسطينيين الأخير على مستوطنات إسرائيلية، إذ نشرت الولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات في شرق البحر المتوسط، وسارعت بتقديم مساعدات عسكرية للجيش الإسرائيلي بهدف ردع جماعات أخرى عن المشاركة في النزاع، ويجري جو بايدن مشاورات بهدف منع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وفلسطين

وتابعت الصحيفة الأمريكية، أنَّ الجهود الدبلوماسية تستمر في محاولة منع هجمات محتملة على إسرائيل، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى التواصل مع دول جوار إسرائيل لمنع تصاعد الأزمة.

دعم أمريكي لإسرائيل

وتابعت الصحيفة أنَّ الحكومة الأمريكية رغم محاولات التهدئة، ستقدم دعمًا عسكريًا مباشرًا لإسرائيل وتلبي طلباتها المحددة، بما في ذلك صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية والقنابل الصغيرة والذخيرة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي، ومن المتوقع أيضًا أن تقدم الإدارة تمويلًا إضافيًا للحكومة الإسرائيلية في طلب تمويل مقرر للكونجرس.

وتابعت الصحيفة، أنَّ طلب إسرائيل الحصول على صواريخ اعتراضية أرض-جو تستهدف الصواريخ القادمة لمهاجمتها، هو خطوة احترازية تحسبًا لعمليات قصف مستقبلية وليس مؤشرًا على أنَّها بدأت تنفد إجراءات من أداة الدفاع الصاروخي التي كانت أساسية لحماية الإسرائيليين من الهجمات الصاروخية، وذلك بحسب مسئولين أمريكيين.