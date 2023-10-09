4 أحداث سارة تنتظر المصريين خلال أيام.. بينها «خفض أسعار السلع الغذائية»

قرارات وأحداث سارة تنتظر المصريين خلال الأيام المقبلة، أعلنتها الحكومة المصرية بهدف رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، وهو الأمر الذي تضعه الدولة نصب أعينها بجميع مؤسساتها، لتصب في مصلحة المواطنين وتعود بالنفع عليهم، بدءًا من تخفيض أسعار السلع وحتى القرارات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات.

انخفاض أسعار السلع الغذائية

أولى الأخبار السارة التي أعلنتها الحكومة المصرية، ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل قليل، هو انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق بنسبة تتراوح بين 15 و25%، إذ أكد رئيس الوزراء، أنّه في غضون يوم السبت المقبل ستنخفض السلع، على أن يجري كتابة الحد الأقصى للسلعة وطباعتها على كل المنتجات، يقول رئيس الوزراء: «سيجري تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، لضمان انخفاض الأسعار والاستقرار في سلع منتجات معينة».

وتشمل السلع الأساسية المقرر خفض أسعارها: «الفول والعدس والألبان والجبنة البيضاء والمكرونة والسكر والزيت الخليط والأرز، بالإضافة إلى منتجات الدواجن والبيض».

عمرة بـ13 ألف جنيه

أما ثاني القرارات السارة، هو طرح «عُمرة الترانزيت» للمصريين، التي يصل سعرها إلى نحو 13 ألفا و500 جنيه، وتشمل تذكرة طيران ذهاب وعودة وإقامة 4 أيام بأحد فنادق مكة المكرمة، فضلًا عن وجود تأشيرة ترانزيت، التي تسمح للمسافر خلال إقامته بالسعودية والمقدرة بـ96 ساعة، بأداء مناسك العمرة، وذلك بحسب حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.

تقليل عدد ساعات تخفيف أحمال الكهرباء

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد علقت على خطة تخفيف أحمال الكهرباء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على أحد المواطنين، قائلة: «نظرًا للظروف الاستثنائية، جرى عمل تعديل مؤقت لمواعيد خطة تخفيف الأحمال بزيادة عدد ساعات فصل التيار الكهربائي، علمًا بأنه جرى العودة للعمل بنظام تخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة بدلًا من ساعتين، منذ التاسعة مساء يوم الجمعة 15 سبتمبر الماضي».

صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة

ومن المقرر أن تُصرف مرتبات شهر أكتوبر للموظفين بالزيادة الجديدة، وذلك وفقًا لقرار وزارة المالية، التي اعتمدت زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 إلى 4 آلاف جنيه، ما يعني أنّ الموظف الذي يقل راتبه عن هذا المبلغ، وسيصرف مرتب أكتوبر بالزيادة الجديدة، خاصة لأصحاب الدرجة السادسة في درجات السلم الوظيفي بالجهاز الإداري للحكومة.