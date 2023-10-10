محافظ المنوفية: دعم مستشفى سرس الليان بـ6 ماكينات غسيل كلوي جديدة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سرس الليان بسعة 36 سريرا، وبطاقة استيعابية 36 ماكينة غسيل كلوي، وذلك للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، رافقه الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، وعدد من القيادات.

التبرع بوحدات للغسيل الكلوي في المستشفى

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم دعم وحدة الغسيل الكلوي بـ6 ماكينات جديدة تبرع من «جمعية أصدقاء الكلى»، ليصبح الإجمالي 42 ماكينة غسيل كلوي بالوحدة، مؤكدا حرصه واهتمامه على تقديم كافه أوجه الدعم والرعاية الشاملة للمنظومة الطبية بكافة عناصرها، مثمنا الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في خدمة وتنمية المجتمع.

وخلال تفقدهم لوحدة الغسيل الكلوي، أشاد الحضور بجهود محافظ المنوفية وسعيه الدائم في تقديم التسهيلات والدعم اللازم لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، كما أهدى رئيس جمعية أصدقاء الكلى درع الجمعية لمحافظ المنوفية تقديرا لمجهوداته الرائدة في النهوض والارتقاء بقطاع الصحة.

فيما تفقد محافظ المنوفية مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بمدينة سرس الليان، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، رافقه مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، حيث تم استعراض بعض النماذج لعدد من المشروعات الذكية لبعض الطالبات، كما تم عرض فيديو لعدد من المبدعات والنابغات الحاصلات على مراكز متقدمة على مستوى العالم.

دعم المشروعات العلمية

وأعرب المحافظ عن سعادته وفخره بهذا الصرح التعليمي المتميز وتفوق بناته الطالبات وتميزهن العلمي، مؤكدا تقديم الدعم اللازم والرعاية لكل المشروعات من أجل تعظيم أوجه الاستفادة منها، فضلا عن ضرورة الاستمرار في مواصلة النجاح والتميز لتحقيق أحلامهن وأمنياتهن والمشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية العام القادم.

واختتم المحافظ جولته الميدانية بتفقد الأعمال التمهيدية لرصف طريق «سكة القناطر - السوق»، بمدينة سرس الليان، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمدينة سرس الليان لعام 2024، رافقه المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق.

أعمال تطوير الطرق والشوارع

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من مدير مديرية الطرق عن أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالطريق، والتي تضم أعمال رصف متكاملة للمساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم الانتهاء من قطع الفرمة وتكسير الطبقة الأسفلتية المتهالكة وفرد طبقة السن وجارٍ تركيب البلدورات على جانبي الطريق، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الرصف نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف مدير مديرية الطرق، أن العمل جارٍ على قدم وساق في تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة طريق سروهيت بطول 1,200 كم، بالإضافة إلى 3 مناطق رصف إنترلوك، وهي شوارع «الجمهورية، مصطفى كامل، الكوادي»، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية بمدينة سرس الليان، بإجمالي تكلفة 14 مليونا و600 ألف جنيه.

ووجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، بالتواجد الميداني والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.