«التموين» تضبط ربع طن سولار قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح بالتعاون مع مباحث التموين، في ضبط كميات كبيرة من السولار جرى تجميعها بغرض البيع في السوق السوداء، ومحطة وقود سيارات تتلاعب في عدادات الوقود، وتاجر تمويني يجمع بطاقات تخص المواطنين بغرض التلاعب.

حملات تموينية مفاجئة

ووجهت المهندسة هند محمود، مساعد مدير عام التموين بمطروح للإدارات التموينية بتنفيذ حملات تموينية بشكل مستمر ومفاجئ للمرور على الأسواق لمتابعة الحالة التموينية ومراجعة أسعار السلع، ومدى توفرها، وما يتم تقديمه للمواطنين.

ضبط كمية من السولار في مطروح

وقالت مدير عام التموين والتجارة الداخلية في محافظة مطروح، اليوم، في بيان إنه جرى تنظيم عدة حملات تموينية مفاجئة من مفتشي إدارات الرقابة والتجارة الداخلية وإدارة تموين مطروح، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات خدمة وتموين السيارات بمركز ومدينه مرسى مطروح، وجرى رصد بعض المخالفات الهامة مثل ضبط كميات كبيرة من السولار تم تجميعها بمعرفة أحد الأشخاص وزنت ربع طن سولار، بغرض البيع في السوق السوداء ومحطة تموين سيارات تتلاعب في عدادات الوقود بها، وتاجر تمويني يجمع بطاقات تخص المواطنين بإجمالي 43 بطاقة تموينية، وذلك بغرض التلاعب وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحررت محاضر لـ35 مخالفة تموينية.

مخالفات تموينية

وأضافت مدير عام التموين بمحافظة مطروح أن المخالفات التموينية تضمنت تجميع بطاقات تخص المواطنين بغرض التلاعب، وتلاعب في عدادات الوقود بمحطة تموين سيارات، وتجميع وحيازة مواد بترولية بغرض الاتجار بالسوق السوداء، وإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي، وعرض لحوم للبيع غير مغطاة، وعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع داخل المحلات.