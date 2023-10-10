طائرات الاحتلال تُدمر 22639 وحدة سكنية و10 مؤسسات صحية و48 مدرسة في غزة

دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، 22639 وحدة سكنية، و10 مؤسسات صحية، فيما تضررت 48 مدرسة، خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

طائرات الاحتلال تدمر الكثير

وأفادت مصادر في قطاع غزة بأنّ طائرات الاحتلال دمرت 168 مبنى بشكل كلي، تضم 1009 وحدات سكنية، و12630 بشكل جزئي، منها 560 وحدة غير صالحة للسكن في القطاع، إضافة إلى قصف 23 بناية وموقعًا في مدينة غزة.

قصف 10 مؤسسات طبية

وبينت المصادر أنّ 10 مؤسسات طبية تعرضت للقصف، بينها 7 مستشفيات تتبع لوزارة الصحة، واستهداف 12 مركبة إسعاف بشكل مباشر، فيما تضررت 48 مدرسة بشكل جزئي وبليغ جراء قصف طائرات الاحتلال.

وأكدت أن هناك 70 مركز إيواء، تضم نحو 187 ألف نازح بفعل قصف الاحتلال المستمر لقطاع غزة.

استشهاد صحفيين

يُشار إلى أن 765 مواطنًا استشهدوا بينهم 7 صحفيين، وأصيب أكثر من 4 آلاف آخرين، منهم 5 من الكوادر الطبية، جراء استمرار عدوان الاحتلال على غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي في غزة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمار مهول في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.