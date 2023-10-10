مبادرة «الطالب المنتج» بجامعة كفر الشيخ تختار 10 مشروعات متميزة لدعمها ماليًا

اجتمعت لجنة فرز دراسات جدوى المشروعات واختارت أفضل 10 مشروعات من بين المشروعات المقدمة من طلبة جامعة كفر الشيخ، ضمن مبادرة الطالب المنتج، التي تهدف إلى تمكين الطلاب اقتصاديًا وإكسابهم المهارات الحرفية والإبداعية.

وتضم اللجنة الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتور سامح أبو الدهب، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، ومحمد عبدالحميد، منسق وحدة التضامن الاجتماعي، وستدعم وزارة التضامن الاجتماعي هذه المشروعات بمنحة مالية لتنفيذها.

دور الحرف اليدوية في تحقيق ريادة الأعمال

وأعرب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تقديره للجهود المبذولة في هذه المبادرة، مؤكدًا على دور الحرف اليدوية في تحقيق ريادة الأعمال والاستثمار في قدرات الطلاب.

وأضاف أنّ هذه المبادرة تساهم في صقل شخصية الطالب وزيادة استقلاليته المادية والاجتماعية، وإعداده لسوق العمل من خلال تطبيق المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا، مشيرًا إلى أنّه سيجري تنظيم عدد من الورش التدريبية لإكساب المهارات الحرفية للطلاب المشاركين في هذه المبادرة.

اختيار أفضل 10 دراسات جدوى مقدمة من طلاب جامعة كفر الشيخ

من جانبها أوضحت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّه سوف يتم اختيار أفضل 10 دراسات جدوى مقدمة من طلاب جامعة كفر الشيخ، لتقدم وزارة التضامن الاجتماعي فرصًا تمويلية بقيمة مالية تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه للمشروع الواحد تُساهم في تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج وعلى الاستقلالية المالية منذ الصغر، والأفكار ودراسات الجدوى لقابليتها للتطبيق.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الطالب المنتج التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، التي تستهدف دعم الطلاب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، سعيًا لتمكينهم اقتصاديًا، وتعظيم دورهم المجتمعي، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع قطاع مشروعات البيئة.