«وسطية الإسلام».. ندوة دينية بمركز شباب أحمد عرابي في الإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في «الإدارة العامة للشباب» بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف ندوة دينية عن «وسطية الإسلام» بمركز شباب أحمد عرابي، وتضمنت الندوة مفهوم الوسطية في الإسلام، وتعريف معنى الوسطية والاعتدال في التعاملات بين الناس.

رفع الوعي الديني

من جانبها، قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن المديرية تتعاون مع كل مؤسسات الدولة للعمل على رفع الوعي الثقافي والديني في شتى المجالات والأنشطة لدعم المواطن السكندري ليس رياضيًا فقط، مشيرة إلى إنه تم التعاون مع الأزهر الشريف لإقامة العديد من الندوات الدينية لتوعية المواطنين من أعضاء مراكز الشباب والمناطق المحيطة بها، حيث تم إقامة ندوة بمركز شباب أحمد عرابي عن الوسطية في الإسلام، والاعتدال في كل أمور الحياة من تصورات ومناهج ومواقف.

الوسطية وتحقيق التوازن

وأضافت الشريف أن الهدف من الندوة التعريف بأهمية الوسطية، ‏فالوسطية ليست مجرد موقف بين التشدد والإنحلال، بل هي منهج فكري وموقف أخلاقي وسلوكي، كما ذكر في القرآن «وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين» حيث تشير تلك الآية إلى أهمية الوسطية وتحقيق التوازن في الحياة.