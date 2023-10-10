إجراء أول قائمة عمليات بمستشفى جهينة بعد التطوير الشامل

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أجراء أول قائمة عمليات بمستشفى جهينة المركزي منذ افتتاحها بعد عملية التطوير الشاملة لها، وذلك بمشاركة أطباء متميزين من مستشفى سوهاج العام، حيث شهدت المستشفى تطوير طال مختلف الأقسام بتكلفة 180 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

عمليات كبرى وصغرى بمستشفى جهينة

وأضاف الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل مديرية صحة سوهاج، الذي أشرف على العمل وتابعه من داخل مستشفى جهينة، بمرافقة فرق الطب العلاجي والجودة ومكافحة العدوي، أن العمليات تضمنت عمليات كبيرة وصغيرة، مؤكدًا أنها خطوة هامة نحو خدمة الأهالي في مركز جهينة حيث تقع المستشفى على مساحة 7500 متر مربع وتضم عدة أقسام بينها 41 حضانة أطفال ومبتسرين.

طاقم الأطباء المشارك بالعمليات

يذكر، أنه من بين الأطباء المشاركين من مستشفى سوهاج العام الدكتور طارق الشريف، استشاري الجراحة العامة، والدكتور مايكل كرم، والدكتور السيد هريدي أطباء الجراحة العامة بالعام بجانب أطباء قسم الجراحة بمستشفى جهينة.