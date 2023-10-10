موعد إجازة نصف العام 2024 والخريطة الزمنية للسنة الدراسية.. اعرف التفاصيل

مع انتظام الطلاب في المدارس والجامعات، منذ بدء الدراسة، يتساءل الكثير منهم عن موعد إجازة نصف العام 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية.

موعد إجازة نصف العام 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وموعد إجازة نصف العام 2024، موضحة أن الإجازة تبدأ السبت 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024

أوضحت الوزارة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وهي كالتالي:

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

- حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.