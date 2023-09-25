الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024.. «اعرف الإجازة امتى؟»

أقل من 5 أيام ويبدأ العام الدراسي الجديد، إذ يحل أول يوم مدرسي في 29 سبتمبر الجاري، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، مشيرة من خلال منشور رسمي لها، إلى تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024، بداية من مواعيد الترمين الأول والثاني وامتحانات نصف ونهاية العام للمراحل الدراسية المختلفة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

من خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» في إطار خدماتها اليومية، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024، وفقًا لوزارة التربية والتعليم، كما يلي:

- موعد بدء الدراسة للترم الأول: 30 سبتمبر 2023 حتى الخميس 25 يناير 2024.

- امتحانات الترم الأول: الأحد 14 يناير 2024 .

- موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني: الثلاثاء 9 يناير 2024.

- 27 يناير 2024: بدء إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين.

- موعد الدراسة في الترم الثاني: السبت 10 فبراير 2024 حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 25 مايو 2024.

- امتحانات الدبلومات الفنية للترم الثاني: السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الثانوية العامة للترم الثاني: السبت 15 يونيو 2024.

موعد بدء الدراسة في الجيزة

وفي السياق نفسه، أعلنت محافظة الجيزة، مواعيد دخول المدارس في المحافظة، وفقًا لكل مرحلة دراسية، لمنع التكدسات في الشوارع أو أمام المدارس، بدءًا من الأحد المقبل.

- الأحد 1 أكتوبر: دخول كل من الصفوف «الأول الابتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوي».

- الاثنين 2 أكتوبر: «الثاني الابتدائي - الثاني الإعدادي - الثاني الثانوي».

- الثلاثاء 3 أكتوبر: «الثالث الابتدائي - الثالث الإعدادي - الثالث الثانوي».

- الأربعاء 4 أكتوبر: «الصف الرابع الابتدائي».

- الخميس 5 أكتوبر: «الخامس والسادس الابتدائي».