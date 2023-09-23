موعد بداية الدراسة 2024 للمدارس.. اعرف الخريطة الزمنية كاملة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بداية الدراسة 2024 للمدارس، وذلك حسب الخريطة الدراسية ومواعيد الامتحانات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، فيما تستعد المدارس لانطلاق الموسم بعدد من الإجراءات.

موعد بداية الدراسة 2024 للمدارس

وكشفت الوزارة عن موعد بداية الدراسة 2024 للمدارس الحكومية والخاصة واللغات والمدارس الرسمية، وفق الخريطة الزمنية التي وُضعت للعام الدراسي 2023/ 2024، حيث تبدأ الدراسة يوم السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 8 من شهر يونيو 2024، ويصل عدد أسابيع الدراسة إلى 35 أسبوعًا.

امتحانات الترم الأول

وحسب الخريطة الزمنية لـ موعد بداية الدراسة 2024 للمدارس، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير من عام 2024، وبالنسبة لموعد امتحانات الترم الأول الخاص بصفوف النقل بالتعليم الفني ستكون يوم 9 يناير 2024.

أما موعد الدراسة في الترم الثاني بالنسبة لصفوف النقل بالتعليم الفني سيكون يوم السبت 10 فبراير 2024 حتى الخميس 6 يونيو 2024، وامتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستكون السبت 25 مايو 2024.