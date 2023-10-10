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طائرات الاحتلال تقصف ميناء غزة وتدمر مراكب الصيادين

كتب:

منى السعيد
06:25 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
قصف ميناء غزة

قصف ميناء غزة

قصفت بوارج حربية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، بعشرات القذائف، وفق بيان وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكدت «وفا» سقوط عشرات القذائف التي أطلقتها الزوارق البحرية صوب ميناء الصيادين، ما أدى إلى دمار كبير في الميناء والمراكب.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارا مهولا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

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