الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إخلاء فرع الجمعية في غزة بسبب القصف الإسرائيلي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان له منذ قليل، إخلاء فرع الجمعية ومركز إسعافها في جباليا شمال قطاع غزة بسبب تركز القصف الإسرائيلي المدفعي بمحيط الفرع.

كان المتحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة محمد أبو مصبح، قال في وقت سابق لقناة القاهرة الإخبارية، إنّ قوات الاحتلال تستهدف سياراتنا وطواقمنا، كما استهدف 34 منشأة مدنية و3 أبراج بمناطق حيوية، لافتًا إلى أن عدد سيارات الإسعاف قليل، وهناك نقص كبير في الكوادر الطبية كما نعاني نقص الوقود والكهرباء.

وأكد أنّ الوضع حاليًا يتدهور ويتطور والاستهدافات لا تتحدد وفقًا لمعايير عسكرية أو اقتصادية، بل هي استهدافات عامة لجميع الموجودين ولجميع سكان قطاع غزة بما فيها القطاع الصحي.