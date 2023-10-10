وكيل «آداب المنوفية»: كتابات الإسرائيليين عن طوفان الأقصى الأخطر منذ حرب أكتوبر

أكد الدكتور عمرو علام، وكيل كلية الآداب جامعة المنوفية، أهمية الوثائق التي صدرت عن جولدا مائير رئيس الوزراء الإسرائيلي وقت حرب أكتوبر، ووزير الدفاع موشي ديان وطبيعتها، إذ تعتبر الوثيقة بمثابة شهادة دامغة لا شك فيها، وتلك الوثائق المكتوبة باللغة العبرية، توثق بشكل حقيقي لأحداث حرب أكتوبر، ترجمها مجموعة من المترجمين على مدار سنوات عديدة.

وأوضح خلال كلمته بالندوة التي نظمها قسم اللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس، بعنوان «حرب أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية»، أن هذا العمل المضني، أسفر عن آلاف الصفحات التي تصدر تباعًا عن المركز القومي للترجمة، ونشرت هذه الوثائق لأول مرة عام 2013، واستمرت في الظهور حتى عام 2015م، وهي نتاج لجنة أجرانات التي حققت في هزيمة إسرائيل في حرب السادس من اكتوبر.

ولفت إلى أن من أهم توصيات لجنة أجرانات «مجلس الوزراء المصغر» الكابينت الذي يجتمع فيه الوزراء المسئولون عن الأمن القومي لإسرائيل، في حال تعرض إسرائيل للخطر، كشفت الوثائق عن موقع تنصت في سيناء، كانت إسرائيل تتجسس من خلاله على الجيش المصري، والذي قام الجيش المصري بتدميره، ما أربك الجيش الإسرائيلي.

وقال «علام»: كانت إسرائيل تستخدم اختصارات لأسماء القادة والمواقع، غير مفهومة بهدف التضليل، وكيف عكف الفريق المصري على ترجمة تلك الاختصارات، ولم يدخر جهدًا في فك تلك الرموز، حتى تتضح الرؤية في ترجمة تلك الوثائق، كشفت تلك الوثائق عن عمليات غير أخلاقية تمت داخل الجيش الإسرائيلي، وإهمال من أفراد الجيش الإسرائيلي ساهم فى هزيمة إسرائيل في الحرب.

وناقشت هذه الوثائق أيضًا، مسألة الثغرة التي أُطلق عليها باللغة العبرية (الفخ)، والمقصود بها استغاثة قادة إسرائيل بأمريكا ظنًا منهم بأن إسرائيل ستتم إبادتها تمامًا، وكيف تدخلت أمريكا الممثلة وقتها بزيارة كسينجر لمصر والذي تدخل لدعم إسرائيل، فأملى الرئيس محمد أنور السادات شروطه عليه.

وأشار الى عبقرية الجيش المصري في التعامل مع تلك الثغرة، وكيف وظف الجيش المصري تلك الثغرة لخدمة مصر، مشيرا لما يسمي بعجز النصر، الذي يتمثل في شعور إسرائيل بالعجز حتى في أوقات انتصارها، وكشف عن أهمية هذه الوثائق في دحض الادعاءات الكاذبة التي تشكك في نصر أكتوبر، فقد مثلت حرب أكتوبر 1973م كارثة على إسرائيل بكل المقاييس، التي كادت تطيح بهذا الكيان الفاسد.

وأثبتت أن لا قوة تقف أمام الجيش المصري، مشيرا إلى أن الجندي المصري يُقاتل بكل ما يستطيع من قوة لنصرة وطنه، والذي دخل الحرب بمبدأ روحي فداءً لوطني.

وعن ما يحدث الآن في غزة، ويُعرف بـ«طوفان الأقصى»، أوضح أن الكتابات العبرية في الصحف الإسرائيلية، تشير بشكل واضح لهزيمتهم في حرب أكتوبر، وتربط بينها وبين الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية، الذي وصفته الصحف الإسرائيلية بأبشع وأسوأ هجوم تتعرض له إسرائيل منذ حرب أكتوبر عام 1973م.

وأوضح أنه أخطر فشل أمني عسكري إسرائيلي منذ حرب 1973م، وعقد أحد الصحفيين الإسرائيليين مقارنة بين الهزيمة والإذلال بين أحداث 1973م، و2023م، وأن ما حدث في إسرائيل الآن، أمر جلل سيظل في الذاكرة كهزيمة أمنية وعسكرية.

كما أشارت الصحافة الإسرائيلية، إلى أن الجيش الإسرائيلي يأخذ العبرة من حرب أكتوبر 1973م، وفي نهاية حديثه دعا الباحثين والطلاب في مجال اللغة العبرية لاستلهام الدروس من هذه الوثائق.

كما دعا خبراء علم النفس والاجتماع، لدراسة تلك الترجمات للوقوف على السمات النفسية والاجتماعية للجيش الإسرائيلي، كما شكر قسم اللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس على تنظيم تلك الندوة، وجدد شكر كل الحضور الكرام.