مكتبة الإسكندرية تهدي «بيرو الوطنية» 70 كتابا من إصداراتها

أهدت مكتبة الإسكندرية 70 كتابًا من إصداراتها التي تتناول تاريخ مصر وأبرز معالمها لمكتبة بيرو الوطنية، جاء ذلك خلال حفل إهداء نظمته مكتبة الإسكندرية مساء اليوم، حيث قام الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بتسليم المطبوعات لـ«خوسيه خيسوس جييرمو بيتانكورت ريبيرا» سفير البيرو في القاهرة.

زايد: مكتبة الإسكندرية حريصة على التعاون الثقافي مع بيرو

وأشار الدكتور أحمد زايد خلال حفل الإهداء إلى أن مكتبة الإسكندرية حريصة على التعاون في كل المجالات الثقافية مع دولة بيرو، لافتًا إلى استعداد المكتبة لاستقبال واستضافة أي فعاليات ثقافية من بيرو.

وأضاف زايد أن مكتبة الإسكندرية صرح ثقافي عالمي يهدف إلى نشر الوعي والثقافة في حوض البحر المتوسط بشكل خاص ودول العالم عمومًا، لذلك تحرص المكتبة على توطيد علاقاتها الثقافية بكل المؤسسات.

سفير بيرو: نتطلع للتعاون مع مكتبة الإسكندرية

من جانبه، قدم سفير البيرو الشكر لمكتبة الإسكندرية باسم حكومة بيرو، على إهداء المكتبة لمطبوعاتها لمكتبة بيرو الوطنية، وقال سفير بيرو إنهم يتطلعون لإقامة فعاليات ثقافية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، لافتًا إلى أن الإهداء سيكون مفيدًا لشعب بيرو من أجل التعرف على الحضارة المصرية وحاضرها من خلال هذه الإصدارات.