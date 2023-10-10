الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد كهرباء جديد.. خطوات بسيطة للحصول عليه

عندما يشتري أحد الأفراد شقة سكنية جديدة أو بناء منزل أو عمارة سكنية، يقدم حينها على جميع المرافق الأساسية للمعيشة بها، مثل تركيب عداد المياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة المستندات المطلوبة للتقديم على تلك المرافق، وتحديدا الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد كهرباء جديد.

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد كهرباء جديد، حتى يتمكن الراغبين في تركيب عداد كهرباء من إنهاء الإجراءات بسهولة، ونوضح من خلال هذا التقرير الخطوات والمستندات المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء، كالتالي:

الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد كهرباء جديد

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الطلب.

- صورة معتمدة من ملكية الشقة أو المنزل أو الوحدة التجارية.

- صورة من مقايسات العداد التي سبق وتم إجراءها، بالإضافة إلى موافقة من الحي أن هذه الوحدة قانونية.

- إذا كانت الوحدة تجارية، يتم تقديم الملف الضريبي.

- صورة من فاتورة الكهرباء أو إيصال الكهرباء أو المياه.

يتقدم الراغب في التقديم على عداد كهرباء جديد بجميع المستندات سالفة الذكر للشركة التابع لها مقر الوحدة السكنية المراد تركيب عداد كهرباء جديد بها.