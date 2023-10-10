تنفيذ 3750 وصلة للأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة «سقيا المياه» في المنيا

أعلن المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، عن تنفيذ 3750 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمبلغ يزيد عن 16 مليون جنيه بجميع مراكز المحافظة، ضمن مبادرة سقيا الماء بالتعاون مع جمعية الأورمان.

توصيل مياه الشرب للأكثر احتياجًا

وكان ضياء أنور محمد، مدير مكتب مشروعات الأورمان في المنيا ونائبه محمد سليم، قد زارا شركة مياه الشرب لتكريم رئيسها المهندس رجب السعيد على الدور المجتمعي الفعّال؛ الذي بذلته الشركة من أجل توصيل المياه للأكثر الأهالي احتياجًا ضمن مبادرة «سقيا الماء»، وذلك في حضور الدكتورة هبة بدوي رئيس القطاع التجاري، وهيثم عز العرب مدير عام العلاقات العامة، وعمرو صلاح مدير إدارة المشاركة المجتمعية بشركة المياه.

رفع العبء عن كاهل لأولى بالرعاية

وأكد رئيس شركة المياه، على حسن التعاون المثمر والبناء مع جمعية الأورمان وكل جمعيات ومنظمات العمل الخيري من أجل المساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم الأساسية من مياه الشرب لتوفير حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل.

وأشاد رئيس شركة المياه بالدور الهام لجمعيات العمل الخيري لكونهم شركاء أساسيين في تنمية المجتمع وتطويره، مشيدًا بأهمية تعزيز التعاون بين الأورمان والشركة من خلال تنفيذ البروتوكول الخاص بتوصيل خدمات مياه الشرب بكل أنحاء المحافظة والسعي الجاد للانتهاء من المستهدف خلال مبادرة «سقيا المياه».