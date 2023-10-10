طقس الأيام المقبلة في المحافظات.. أمطار حتى 16 أكتوبر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، الأيام المقبلة، في المحافظات، إذ أشار خبراء هيئة الأرصاد تعرض المحافظات إلى ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية بداية من غد الأربعاء، حتى يوم الجمعة 13 أكتوبر، وسط تحذيرات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

كما تشير التوقعات إلى أن المحافظات تتعرض يوم الخميس 12 أكتوبر والجمعة 13 أكتوبر إلى سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 30%، على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية في طقس المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم السبت 14 أكتوبر يشهد أمطارا متوسطة بنسبة تصل إلى 40% على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

ويشهد طقس الأحد 15 أكتوبر والاثنين 16 أكتوبر سقوط أمطار متوسطة تتراوح بين 30% إلى 40% وتشمل محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وسيناء.

وحذرت الأرصاد الجوية مواطني المحافظات خلال الأيام المقبلة من ظاهرة الشبورة المائية والرياح المثيرة للرمال والأتربة نظرا لوجود الأتربة العالقة مما تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحيانا.