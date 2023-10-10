حالة الطقس غدا الأربعاء 11-10-2023.. مائل للحرارة على القاهرة وشمال الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء 11-10-2023، مشيرة إلى توقعات الطقس، حيث يكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون لطيفا أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار خفيفة غدا

ونوهت بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 11-10-2023

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 11-10-2023:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 24 درجة مئوية.