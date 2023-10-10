اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الحكومة والصناع والتجار» يد واحدة لمحاربة الغلاء

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

مؤسسات «جديدة وأهلية وتكنولوجية» بالمحافظات تسهم في عملية التنمية

جامعات «الدقهلية».. التعليم بمواصفات عالمية

طلاب: نظم التعليم تضاهي الأوروبية والبرامج والتدريبات تؤهلنا لسوق العمل

«خاطر»: جامعة المنصورة تقدم خدمات تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع

«الخولي»: «المنصورة الجديدة» تنفذ رؤية الدولة بتوفير تعليم متطور

«الحكومة والتجار» معا لـ«محاربة الغلاء»

خفض أسعار 10 سلع أساسية بنسبة 25%

«الزراعة»: منافذ ثابتة ومتحركة ومعارض لبيع السلع للمواطنين في المحافظات

«المالية»: نواصل الإفراج عن البضائع المستوردة لدعم مبادرة تخفيض الأسعار

«التموين»: حملات على السلاسل التجارية و2 مليون جنيه عقوبة التلاعب في السعر

«السيسي»: أمن مصر القومي مسئوليتي الأولى.. ولا تهاون فيه تحت أي ظرف

الرئيس: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية.. والتصعيد الحالي خطير وتداعياته قد تطال أمن المنطقة

حملة «السيسي» ترفع شعار «دقت ساعة العمل»

اجتماعات مكثفة مع الأحزاب المؤيدة لوضع خطة التحرك

«مستقبل وطن»: سنطلق حملة للحشد والمشاركة في الاقتراع.. وهدفنا دعم الدولة

«التجمع»: الانتخابات ستتسم بالشفافية والنزاهة لقطع الطريق على مزاعم الأعداء

«حماة الوطن»: المرحلة المقبلة ستشهد جني ثمار جهود الإصلاح الاقتصادي

القطبان يستعدان لـ«صراع أفريقيا»

الأهلي يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني.. و«كولر» يستبعد «موديست»

«أوسوريو» يطلب تقريرا عن منافسي الزمالك «الثلاثة»

الفراعنة جاهزون للقاء زامبيا.. و«صلاح» ينضم للمنتخب

استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع.. و«الأمم المتحدة» تدعو الجميع لنزع فتيل التصعيد

«الصحة» الفلسطينية تسجل 788 شهيدا و4100 مصاب.. و«الأونروا»: رصدنا نزوح 187 ألف شخص من القطاع

الصفحة الثانية

اجتماعات مكثفة مع الأحزاب المؤيدة لوضع خطة التحرك.. وفتح باب الانضمام للمواطنين

حملة «السيسي» ترفع شعار «دقت ساعة العمل»

عصام هلال: المرأة تعي جيدا حجم المكتسبات التي تحققت.. ودورها مهم خلال الفترة المقبلة

«مستقبل وطن»: سنطلق حملة للحشد والمشاركة في عملية الاقتراع

ننسق مع الحملة الانتخابية للرئيس.. وهدفنا في النهاية دعم الدولة لضمان صمودها في وجه المؤامرات

المشاركة الشعبية أهم من حملات الدعاية وإنجازات الرئيس واقع ملموس على الأرض لكل مصري

مواصفات رئيس مصر الجديد

عاطف المغاوري: السنوات المقبلة تشكل فرصة للخروج من المأزق الاقتصادي وإعادة التوازن إلى جميع مكونات الدولة على الصعيد الداخلي

«التجمع»: الانتخابات ستتسم بالشفافية والنزاهة لقطع الطريق على الأعداء

أدرنا حوارات في محافظات عديدة بحضور كوادر الحزب وانتهينا إلى ضرورة دعم القيادة السياسية

طارق نصير: الزيادة السكانية والأزمة الاقتصادية أهم الملفات.. وحملة تعريفية للمواطنين بالمحافظات

«حماة الوطن»: «السيسي» الأجدر على العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان

نصيحتي لمن له حق التصويت: المشاركة بآرائكم فصوتكم أمانة تجاه مستقبل أبنائكم وبلادكم

الصفحة الثالثة

يعيش الوطن بفضل التضحيات

«السيسي»: يؤلمنا سقوط أي شهيد في مصر من الجيش أو الشرطة أو المواطنين.. وعزاؤنا أنه ثمن عظيم لوطن عظيم

الرئيس يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة ويُكرم المتفوقين الشهيد تظل ذكراه عطرة لتضحياته من أجل وطنه

أقول للخريجين: تحصلتم على تدريب وعلوم تؤهلكم لأداء مهمتكم بشكل مناسب وعليكم احترام دولة القانون فى التعامل مع الجميع

طالبات «الباركور» يستعرضن شجاعتهن في مواجهة المواقف الأمنية الطارئة

الرئيس يُكرم خريجي كلية الشرطة المتفوقين

وزير الداخلية: حريصون على حماية وتأمين الجبهة الداخلية من خلال المواجهة الحاسمة لمخططات الهدم

«أبوالمكارم»: عازمون على استمرار الأكاديمية منشأة لحماية أمن مصر

«توفيق»: تصدينا لمساعي إعادة إحياء التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية في المهد

أحبطنا مخططات إسقاط الدولة ونشر الفوضى وتفتيت وحدة النسيج المجتمعي بفضل انحياز الشعب

مساعد وزير الداخلية: خطط حديثة لمواكبة التقدم العلمي والتدريبي والتقني وتخريج ضباط متميزين

الصفحة الرابعة

مبادرة لخفض أسعار 10 سلع أساسية بنسبة تصل إلى 25% بداية من «السبت المقبل» لتخفيف الأعباء عن المواطنين

«الحكومة والصناع والتجار» يدا واحدة لـ«محــاربة الغــلاء»

«الزراعة»: منافذ لتوفير السلع بأقل الأسعار

«القصير»: معارض في عواصم المحافظات وقافلة لشمال سيناء مكونة من 40 سيارة بتخفيضات 30%.. و«العناني»: المنتجون يتحملون فارق التكلفة.. و«أبوصدام»: توافق مع «المالية» على تعليق رسوم وجمارك بعض مستلزمات الإنتاج 6 أشهر

حملات رقابية لـ«التموين وحماية المستهلك» لمتابعة تنفيذ المبادرة

تفاصيل «مبادرة تخفيض الأسعار»

انتشار مكثف لسيارات الضبطية القضائية بالأسواق.. و2 مليون جنيه عقوبة التلاعب في الأسعار

الصفحة الخامسة

وزارة المالية: نواصل الإفراج عن البضائع المستوردة لدعم مبادرة تخفيض الأسعار

«الصناعات والغرف»: توفير السلع يضمن الحد من التضخم

«السويدى»: الدولة اجتازت أزمات عديدة وستنتهي أي أزمة بفضل التعاون مع القطاع الخاص

«معيط»: الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي وتخفيف الأعباء عن المستوردين

«منتجي الدواجن»: إنتاج الدجاج وبيض المائدة مطمئن وننتج 100 مليون فرخة ونصيب الفرد 100 بيضة سنوياً

«الزينى»: الدولة حريصة على توفير السلع بأسعار مناسبة رغم ضغوط الأزمة الاقتصادية العالمية.. ومطالبات بإعادة طرح مبادرة التمويل البنكي لمربي الدواجن بفائدة 5%.. ووجود خلل في دورة التسمين يُحدث أزمة بالأسواق

«السيد»: الكيلو سينخفض إلى 50 جنيهاً بشرط منع تداول الدواجن حية وتقليل حلقات التداول

هانم حسن أبوالوفا: المواطن يعيش تداعيات أزمة عالمية طاحنة ناتجة عن ارتفاع أسعار المكون الأجنبى للأعلاف وصعوبة توفير الدولار

أمين سر «تضامن النواب»: الحكومة تقدم حزمة تسهيلات لعودة المصانع إلى الإنتاج

ارتفاع الأسعار يتم بصورة عشوائية والحكومة تحاربه بزيادرة السلع بالاتفاق مع كبار المنتجين

الصفحة السادسة

3 جامعات ذكية على «ساحل جمصة» توفر تعليما بمواصفات عالمية وتسهم في التنمية

جامعات «الدقهلية».. جديدة وأهلية وتكنولوجية

جامعات «ساحل المتوسط» بـ«جمصة».. صروح تجذب الطلاب للتعليم والأهالي للتعمير

رئيس جامعة المنصورة: نقدم خدمات تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع

عميد «علوم الحاسب»: خريجو الكلية قاطرة مصر نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي

طلاب: نظم التعليم الجديدة تضاهي جامعات أوروبا

«منة»: البرامج والتدريبات تؤهلنا لسوق العمل.. و«صقر»: نظام التعليم ينافس أقوى الجامعات الخاصة

د. معوض الخولي: ننفذ رؤية الدولة بتوفير تعليم متطور ضمن استراتيجية «بناء الإنسان»

رئيس جامعة المنصورة الجديدة: بدأنا العمل والدراسة فعلياً بعد عام من قرار الإنشاء رغم تحدى «كورونا»

الصفحة السابعة

المتعة مستمرة 31 هدفاً و6 ركلات جزاء و4 بطاقات حمراء.. «تاو» و«مابولولو» على القمة في حصاد دورى «نايل»

الفراعنة جاهزون انضمام «صلاح» للمنتخب.. و«فيتوريا» يستقر على ثلاثي الهجوم أمام زامبيا

3 طلبات عاجلة «كولر» يحدد خطة الأهلي أفريقياً.. استبعاد «موديست».. و«جلال» فى ملف التدعيمات

35 مليوناً للتجديد «فتوح» يحدد شروطه مع الزمالك.. ورفض معاقبة «عواد»

الصفحة الثامنة

«الوطن» داخل أول وحدة لإنتاج الحرير في الشرق الأوسط

«أيادى تتلف في حـريـر»

أكشن وإثارة أحمد عز يطارد خُط الصعيد في «فرقة الموت»

بالفرشة والألوان «صبرى» في خدمة بيوت الله

العلاج الطبيعي مع «أشرف»: ضحك ولعب.. و«بلالين»

«تعالوا دوقوا» «حنان» سفيرة المطبخ المغربي في مهرجان الجبنة