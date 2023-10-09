اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مصر بلا فيروس سي «إنجاز من ذهب»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي» يتسلم شهادة خلو مصر من «فيروس سي»

الرئيس: المرض شكَّل أزمة مزمنة أثرت على صحة المصريين والدولة سخَّرت كل الإمكانات للقضاء عليه.. ونشكر «الصحة العالمية» على الدعم المخلص

«عبدالغفار»: حققنا نتائج عالمية أعلى من المتوقع.. و«أدهانوم»: إنجاز لم يكن ليتحقق لولا متابعة «السيسي» والتخطيط السليم والمبادرات الرئاسية

وإشادة عالمية بمسيرة مصر في القضاء على المرض وإنقاذ الأرواح من خطره

مصر بلا «فيروس سي».. إنجاز من ذهب

«المنظمة العالمية»: مصر أول بلد يحصل على «الجائزة الذهبية» ولديها التزام سياسي كبير بحقوق الإنسان.. و«100 مليون صحة وتصنيع الأدوية محليا» أسلحة مصر لمواجهة الفيروس

تقليل تكلفة علاج المريض من مليون جنيه إلى 1500 فقط.. و63 مليون مواطن خضعوا للفحص و5 ملايين تم تشخيصهم.. وعلاج 4.5 مليون منهم بنسبة شفاء 99%.. و«الصحة»: الإشادة العالمية تعكس حجم الإنجاز

«السيسي وبن زايد» يبحثان حقن الدماء على الساحة الفلسطينية

الحكومة: تخفيضات تصل إلى 25% على 10 سلع من «السبت»

الرئيس لـ«مستشار النمسا»: يجب دفع مسار التسوية العادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

استمرار العدوان على غزة.. والاحتلال يستدعي 300 ألف جندي احتياطي

إسرائيل تحاصر القطاع وتقطع إمدادات الكهرباء.. و«القاهرة الإخبارية» تُحملها مسؤولية سلامة طاقمها

الانتخابات الرئاسية

«حملة السيسي»: جاهزون لاستقبال كل أطياف المجتمع.. ورئيس «الوفد» يتقدم بأوراق ترشحه.. والقبض على 8 أشخاص أثناء تحرير توكيلات مزورة لأحد المرشحين

«حكايات أكتوبر» حاضرة في قلوب أطفالنا

الصفحة الثانية

«كان ياما كان»

حكايــات «أكتـوبـــر» حاضرة في «قلوب أطفالنا»

قصة: سلمى وحسين وسر الشموع الخمسين

«بوستر وحكاية وأغنية».. تحية لأبطال الجيش المصري من أطفال «قطر الندى»

نجلاء علام: مفاجآت في العيد الذهبي لنصر أكتوبر على صفحات المجلة

الصفحة الثالثة

الحركة الوطنية بخير: ورش حكي ومحاضرات لتعزيز الانتماء للوطن

«طوسون»: ترسيخ الهوية سلاح الأطفال في عصر الفضاء المفتوح

درس الإعلام: «لعبة إلكترونية» عن حرب أكتوبر وجولات للحكائين وتحويل الكتب إلى حواديت.. مطالب تحيي روح أكتوبر

«فتحي»: القضايا الوطنية في مجلات الطفولة منذ الستينيات

والأطفال بعثوا برسائل دعم لـ«عبدالناصر» والجيش المصري العظيم

مطبوعات الأطفال تواجه شبح الإغلاق أو الدمج أو تحويلها لوسيط إلكتروني بخلاف المشكلات المادية وعدم وجود كوادر مؤهلة

«ميكي» شاركت المصريين أفراحهم وأحزانهم.. و«سمير» دعت لصلاة شكر من أجل مصر

الوعي بأهمية الوطن وتاريخه يبدأ من الطفولة.. وكبار المبدعين شاركوا بعبارات حماسية

الصفحة الرابعة

إشادة عالمية بمسيرة مصر في القضاء على المرض وإنقاذ الأرواح من خطره

مصر بلا «فيروس سي»

إنجاز من ذهب

مصر تحصل على الجائزة الذهبية تتويجا لخلوها من الفيروس

«الصحة العالمية»: مسيرة مذهلة لمصر تمنحنا الأمل للقضاء على المرض كليا والتزام سياسى بإنقاذ الأرواح.. ومدير «شرق المتوسط»: نجاح غير مسبوق في علاج ثلث المصابين بالإقليم وشهادة بأنه لا شيء عصىّ على النجاح.. وممثلة المنظمة في مصر: أشعر بفخر وسعادة وأعيش لحظة تاريخية للاعتراف بمصر دوليا كأول بلد يقضي على فيروس «سي»

جهود الدولة للقضاء على فيروس «سي»

د. جمال عصمت: معدلات الإصابة أصبحت أقل من 0.5% بفضل الإرادة السياسية القوية

مستشار «المنظمة العالمية»: تجربة النجاح المصرية «شاقة».. وسيسجلها التاريخ

«100 مليون صحة» ليس لها مثيل عالمي.. والدولة تحملت علاج المواطنين بالمجان

الصفحة الخامسة

«100 مليون صحة وتصنيع الأدوية محليا».. أسلحة مصر لإنهاء المرض

تقرير «الصحة»: مصر تمكنت من خفض تكلفة العلاج من مليون جنيه إلى 1500 فقط.. وانخفاض نسبة الإصابات من 22% إلى 0.5%

فحص 60 مليون مواطن وعلاج 3 ملايين مصاب.. ومتحدث الوزارة: تم وضع القواعد والأسس والبرامج للقضاء على الفيروس والحد من انتشاره

البحيرة.. «شعبان»: «كشفت في العيادات المتنقلة.. ومكنتش متوقع أتعالج ببلاش»

الإسكندرية.. «محمود»: تكلفة التحاليل تزيد على 5 آلاف جنيه.. والمبادرة وفّرتها

الدقهلية.. «نورا»: «لولا المبادرة ما كُنتش اتعالجت»

أسيوط.. «ثروت»: اتكتب لي عمر جديد بفضل المبادرة

الإسماعيلية.. «أبوناصر»: «عانينا كتير من الفيروس»

جنوب سيناء.. «يوسف»: أحيت الأمل في نفوس اليائسين

د. أحمد السبكي يكتب: حلم تحول إلى حقيقة

الصفحة السادسة

«حملة السيسي» للأحزاب: جاهزون لاستقبال كل أطياف المجتمع لاستعادة اصطفاف «30 يونيو»

«فوزي»: تدشين موقع إلكتروني لإعلان الأنشطة والجولات الميدانية بالمحافظات.. و«التجمع»: مقراتنا مفتوحة لدعم الحملة.. و«مستقبل وطن»: نوضح للناس إنجازات الـ9 سنوات.. و«التنسيقية»: نعمل على التوعية بضرورة المشاركة الإيجابية

رئيس حزب الوفد يتقدم بأوراق ترشحه رسميا للرئاسة.. و«الهيئة الوطنية»: تلقينا 3 طلبات حتى الآن

ضبط 8 أشخاص أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين

نواب وسياسيون: اللجوء إلى طرق غير قانونية لمحاولة إفساد الاستحقاق الرئاسي «ضعف وجريمة»

د. عبدالسند يمامة: أطالب الناخبين بالمشاركة وأعمل على الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

د. وجدي زين الدين يكتب: لهذه الأسباب.. يخوض «الوفد» الانتخابات الرئاسية

الصفحة السابعة

ناصر عبدالرحمن يكتب: أم حسين

سحر الجعارة: «معركة التوكيلات»: إفلاس سياسي

صلاح البلك: بعد الطوفان.. مفاوضات الحل النهائي «إجبارية»

«طوفان الأقصى».. «القاهرة الإخبارية» تحتل الصدارة

ضياء السبيري يكتب: القناة الوثائقية في مواجهة طمس الهوية وتزييف التاريخ

الصفحة الثامنة

مشاريع للسيدات بعد أسبوع من تدريب «القومي للمرأة»

«مطبخ المصرية» للباحثات عن لقب «شيف محترف»

خطوة مؤجلة.. «نمرة» يتمنى تجسيد سيرة «منيب» على الشاشة

صوته في كل بيت

«لطفي» أشهر «فويس أوفر» من الإعلانات لـ«حكاية وطن»

إزاي تحقق حلمك بأقصى سرعة؟.. كورس خياطة مجاني في «أوتوبيس»

طبيبة تخاطب تعالج الأطفال بـ«عالم تاكارا».. لعبة قلبت جد