«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن»: الحكومة تسعى لإعداد شباب قادر على مواجهة المستقبل

عرض برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز» الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان: «رئيس الوزراء: حريصون على إعداد شباب مبادر وقادر على مواجهة المستقبل».

وتعليقًا على ذلك، قال الكاتب الصحفي زكي القاضي إنَّ أخطر شيء على أي دولة أن يحدث بها فقد للاتصال الجيلي، مشيرًا الى أنَّ دور الدولة أن تكون موجودة في هذا الإطار، ولذلك أعدت الدولة للشباب الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب ومشروع التعليم.

الرئيس السيسي قرر إنشاء 100 مدرسة

وأضاف «القاضي» خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز» قائلًا: «الرئيس السيسي عند الحديث عن التعليم قرر إنشاء 100 مدرسة، قائلا: عايزين نعد ناس قادرة وتكون مؤتمنة على أنها تعد هذا الجيل، ولذلك من الضروري العمل على الشباب ونعملهم منظومة سليمة ومنضبطة».