مخالفات المرور مجانا برقم اللوحة.. استعلم عنها بخطوات بسيطة

يعد الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا برقم اللوحة وطرق دفعها من أكثر الأشياء التي يهتم بها مالكي السيارات، حرصا منهم على سداد المخالفات التي يتم تسجيلها عليهم أثناء السير في الطرقات، حتى يتجنبوا دفع غرامات التأخير أو سحب الرخصة.

وتتيح بوابة النيابة العامة للمواطنين فرصة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا برقم اللوحة، للتسهيل على المواطنين الحصول على تلك الخدمة دون الذهاب إلى الوحدات المرورية، وجاءت الخطوات كالتالي:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا برقم اللوحة

- يقوم الراغب في الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا برقم اللوحة بالدخول على بوابة النيابة العامة، واختيار خدمات نيابات المرور.

- تحديد إدارة المرور التابع لها السيارة أو رخصة القيادة.

- ثم يتم إدخال بيانات صاحب السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عنها.

- وبعدها يتم إدخال رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة أرقام وحروف.

- وفي النهاية يتم الضغط على كلمة استعلام.

- ثم في النهاية تظهر قيمة وإجمالي المخالفات.

ويمكن دفع غرامة المخالفات المرورية من خلال خدمة فوري عبر المنافذ الخاصة به في كافة أنحاء الجمهورية.