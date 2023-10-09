كوبري 45.. ممشى سياحي لتسهيل حركة المرور على كورنيش الإسكندرية

يعد كوبري ونفق شارع 45 على كورنيش الإسكندرية إنجازا قوميا لتسهيل حركة المرور، لذا أطلق عليه الأهالي «ستانلي جديد»، إذ يحوي ممشى مميزا.

وبحسب تقرير رسمي صادر عن محافظة الإسكندرية، فإن كوبري ونفق 45 أحد أهم مشروعات الإسكندرية في الأشهر الأخيرة، ويُعرف بـ«كوبري أنور السادات»، بطريق الكورنيش.

مميزات كوبري 45 المرورية

تتمثل مميزات هذا المشروع فيما يحويه من نفق من شارع السادات بعرض 19 مترا، عبارة عن 3 حارات للدخول، و3 حارات للخروج بطول 150 مترا تقريباً مفتوحا من الأعلى.

ويوجد النفق أسفل الطريق، ما يساعد على حركة السيارات بعرض 3 حارات دخول، و3 حارات خروج، بطول 60 مترا، وارتفاع 6 أمتار، وعرض 25 مترا، كما يهتم المشروع بحركة المترجلين حيث يشمل ممرا للمشاة يمينا ويسارا بعرض 2.5 متر، وارتفاع صافي 2.5 متر.

ممشى سياحي مميز

وتبع ذلك توسعة للطريق من 6 حارات إلى 10 حارات بعرض 35 مترا، إضافة إلى رصيفين مشاه على الجانبين بطول حوالي 600 متر تقريباً.

وأصبح الرصيفان ممشى سياحي مميز، يقول عنه محمد سعد، الخبير السياحي بالإسكندرية، إنه أهم ممشى سياحي في الوقت الراهن كونه البديل الأمثل والأكبر من ممشى ستانلي الشهير.

وأضاف الخبير السياحي لـ«الوطن»، أن ذلك الممشى شهد زخما كبيرا خلال فترة الصيف الماضية، لحجمه الكبير، وموقعه في شرق المدينة التي تشتهر بالزحام الشديد.