تنظيم لقاء دوري رياضي لتنمية واكتشاف المواهب الرياضية بالدقهلية

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، تنظيم لقاء دوري لفرق الهوايات الرياضية في كره القدم الخماسي بمركز شباب اليوسفية التابع لإدارة شباب «بني عبيد».

تنمية المواهب بالدقهلية

وأضافت عثمان، في بيان، أن اللقاء يهدف لتنمية المواهب الرياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وشغل أوقات الفراغ وتقييم مستوى أداء فرق الهوايات الرياضية في الألعاب المختلفة وتقييم أداء المدربين واللاعبين.

وأشارت عثمان إلى أن اللقاء الهوايات الرياضية للنشء والشباب سعى لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الرياضية، فممارسة الرياضة تساعد في بناء الشباب، وتفعيل دورهم في المجتمع، وتضمنت فعاليات اللقاء الرياضي عروضًا ومسابقات للفرق الرياضية المشاركة في كرة القدم الخماسي بمركز الشباب.

في نهاية اللقاء فاز فريق «المنسي» على فريق «كريم» بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين وتم توزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين في اللقاء الرياضي.