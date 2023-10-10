الدفاع المدني في غزة: الوضع في القطاع يسوء والمنازل تهدم على رؤوس المواطنين
كتب:
حسن سمير
09:36 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
غزة - أرشيفية
أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أنّ الوضع يسوء في القطاع والقنابل المضيئة تُلقى في المناطق الشرقية، والطائرات الحربية تُحلّق في أجواء قطاع غزة.
وقال بصل، خلال مداخلة هاتفيا له في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر شاشة «الحياة»، إنّ أمس كان ليلة صعبة على قطاع غزة، إذ فقدوا عشرات الشهداء الذين لا يزال بعضهم تحت الأنقاض، مشيرا إلى عشرات المنازل التي هُدمت على رؤوس المواطنين وطائرات الاحتلال لم ترحم أحدا.
وأضاف: «القذائف التي رأيناها بالأمس شاهدناها في عام 2008 ورأينا الفوسفور الأبيض يطلق على رؤوس المواطنين وهذه المواد المسرطنة القاتلة محرمة دوليا يتم إلقائها على الفلسطينيين الأبرياء والأطفال».