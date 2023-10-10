الدفاع المدني في غزة: الوضع في القطاع يسوء والمنازل تهدم على رؤوس المواطنين

أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أنّ الوضع يسوء في القطاع والقنابل المضيئة تُلقى في المناطق الشرقية،‏ والطائرات الحربية تُحلّق في أجواء قطاع غزة.

وقال بصل، خلال مداخلة هاتفيا له في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر شاشة «الحياة»، إنّ ‏أمس كان ليلة صعبة على قطاع غزة، إذ فقدوا عشرات الشهداء الذين لا يزال بعضهم تحت الأنقاض، مشيرا إلى عشرات المنازل التي هُدمت على رؤوس المواطنين وطائرات الاحتلال لم ترحم ‏أحدا.

‏وأضاف: «القذائف التي رأيناها بالأمس شاهدناها في عام 2008 ورأينا الفوسفور الأبيض يطلق على رؤوس المواطنين وهذه المواد المسرطنة القاتلة محرمة دوليا يتم إلقائها على الفلسطينيين الأبرياء والأطفال».