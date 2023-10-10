حزب المصريين الأحرار يثمن الجهود المصرية لحقن دماء المدنيين في فلسطين

يُتابع حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة وتصاعد الوتيرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية وما لها من تداعيات؛ وإذ يثمن الحزب رئيسًا وأعضاء الموقف والجهود المصرية العظيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقن دماء المدنيين والحفاظ على أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي

وقال الحزب في بيان، اليوم الثلاثاء، إن سلامة واستقرار الأمن القومي المصري أولى أولويات القيادة السياسية المصرية ولعل تصريح الرئيس واضحًا لا ريب فيه بأنه لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومي تحت أي ظرف، ونؤكد أن الشعب المصري العظيم والصلد يدافع عن بلاده حتى الرمق الأخير دون هوادة.

وأضاف «المصريين الأحرار»: سبق وحذرنا مرارًا من استهداف مصر الحبيبة بالعديد من المؤامرات ووجود محاولات عديدة للنيل من صمام أمان الوطن ممثل في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يملك من مقومات ورؤية تحافظ علي مصر من الانزلاق في منعطف خطير - ولم يعبء الكثيرين بينما وصلت حد التجريح فيما نقول رغم أنها مبنية على دراسة وقراءة للمشهد العام عالميًا وإقليميًا ومحليًا.

وأكد الحزب، أنه اعتبر عبد الفتاح السيسي مرشح رئاسي للحزب بإجماع كافة الأعضاء وكان أول القوى السياسية والأحزاب في مصر التي أعلنت قرارها وجاء مبني على عدة دراسات ورؤية لقدرة المرشح في تحقيق غايتنا في حفظ سلام مصر وضمان استقرارها الداخلي والحدودي والتي ليست مجالاً للحياد أو المهادنة وبطبيعة الحال لن يتهاون مواطن مصري في حقه ومقدراته.

وتساءل الحزب لماذا تلتهب المنطقة بأثرها تضج بأصوات البارود ودماء الكثيرين في ذاك التوقيت تحديدا لعلها علامة مصدقة بأن هناك مخططات تستهدف إثارة القلاقل بالمنطقة تزامنًا مع إجراء استحقاق هو الأهم والأكبر في مصر بانتخابات رئاسة الجمهورية؟

المصريين الأحرار يدعو جميع القوى الدولية لوقف فوري للعنف

ودعا حزب المصريين الأحرار، جميع القوى الدولية والمؤسسات التي طالما تعلو أصواتها بالمناداة بحقوق الإنسان الاضطلاع بدورها وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين والأبرياء، وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.