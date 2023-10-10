طلاب: نظم التعليم الجديدة تضاهي جامعات أوروبا

طفرة جديدة فى عالم الجامعات المصرية بمحافظة الدقهلية، يلمسها بشكل مباشر الطلاب المستفيدون منها، من خلال جامعتَى «المنصورة الأهلية والمنصورة الجديدة»، إذ ظهرت فى ثوب جديد للجامعات الحكومية، دون أن تهدف للربح، وتسهم فى تأهيل الطلاب للدخول لسوق العمل وإكسابه مهارات تناسب عصر التكنولوجيا.

وقالت منة حمدى، الطالبة بالدفعة الثالثة بكلية الأسنان جامعة المنصورة الجديدة، لـ«الوطن»، إنها كانت من ضمن أول دفعة التحقت بكلية الأسنان جامعة المنصورة الجديدة، وجاء القرار بالانضمام للجامعة من خلال طلاب الجامعات الأهلية الأخرى، التى بدأت قبل المنصورة الجديدة: «طمأنونى من خلال رد فعلهم على مواقع التواصل وكلامهم عن الجامعات الأهلية وفرص العمل بعد التخرج، ونظام التعليم المختلف عن أى جامعة أخرى، سواء حكومية أو خاصة».

وأوضحت أنها تفاجأت بنظام مختلف يتعامل مع الطالب ليؤهله لسوق العمل بجدارة: «كل حاجة متوفرة، وفيه اهتمام بالمواد ونظام الدراسة مختلف عن أى جامعة أخرى، بالإضافة إلى أنهم يوفرون لنا منصات تعليمية بالمجان على الرغم من أنها بتكاليف كبيرة، لكن بالمجان كل طالب له إيميل خاص به على المنصة».

«صقر»: نظام التعليم ينافس أقوى الجامعات الخاصة

وأوضح الطالب خالد صقر، بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة الجديدة، لـ«الوطن»، أن اهتمام الكلية بالطلاب فى جامعة المنصورة الجديدة هو العامل الأساسى فى الدراسة بالجامعة ويجعلها مختلفة عن أى جامعة أخرى سواء حكومية أو خاصة: «من أول يوم والكلية بتدفعنا لمجال العمل، عشان نكون مميزين عن غيرنا، ورغم أننا فى جامعة حكومية، لكن فى نفس الوقت فيه نظام ينافس أقوى جامعة خاصة، ويؤهل الطالب للحصول على فرصة فى سوق العمل بسهولة، من خلال الاهتمام بالجزء العملى، وتأهلينا بالإمكانيات المطلوبة لسوق العمل، عكس جامعات أخرى يكون التدريب العملى بها فى أواخر سنين الدراسة».

«سافرت وعملت فى دول أوروبية، ووجدت أن مستوى الكليات والمعامل هنا تضاهى الدراسة هناك أو أفضل منها»، هكذا أكد الدكتور ألم سالم، عضو هيئة تدريس، وأوضح أن الطالب فى الجامعات الأهلية الجديدة يسير بمنهجية الطالب المبتكر المبدع، وينزل عملى من أول يوم مما يجعل ذهنه دائماً جاهزاً لاستقبال أى معلومة جديدة، كما أننا نلتزم بتطبيق المعايير القومية الأكاديمية المرجعية والمعايير القياسية العالمية فى كافة مجالات التعليم.

ودفعت جامعتا المنصورة الأهلية والجديدة طلابها للسير فى مسار المسابقات من أجل تطوير مهاراتهم والاندماج فى سوق العمل، بعد التعرف على مختلف القدرات والقدرة على الانخراط فى العمل بعد المشاركة فى عدة مسابقات على مستوى مصر والجامعات والوطن العربى والدولى.

وأوضح الطالب محمد محسن، الطالب بكلية علوم وهندسة الحاسب بالمنصورة الجديدة، أنه استطاع أن يشارك فى العديد من المسابقات من خلال الجامعة التى قامت بتوفير جو ملائم لهم من أجل المشاركة ودعمهم معنوياً وعلى المستوى العلمى من أجل تأهيلهم للمشاركة فى المسابقة: «شاركنا من خلال الجامعة فى مسابقة على مستوى مصر وقدرنا نكسب المركز الثانى ودعم بـ60 ألف جنيه».

وذكر أن الجامعة تتيح لهم الفرص للمشاركة فى العديد من المسابقات، والتى كانت من ضمنها مسابقة كبيرة يحضر بها كبار شركات البرمجة من أجل رؤية المشتركين فى المسابقة وضم البعض للعمل فى شركاتهم: «فى المسابقة بعض الشركات الكبيرة ودى فرصة كبيرة إنك تنخرط بسوق العمل، ودافع كبير للعمل والاجتهاد لأن فرصة العمل على خطوة واحدة بسبب الجامعة ومساندتها لوجودنا فى تلك المسابقة».