قيادي بـ«مستقبل وطن» يكشف مستقبل الحياة السياسية حال فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

كشف النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، عن مستقبل الحياة السياسية في مصر، حال فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، قائلاً: «المقدمات تدل على النتائج، وما شهدناه في الفترة السابقة، وحالة الانفراجة الكبيرة التي حدثت، والحالة السياسية التي خلقها الحوار الوطني، وحرص المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على تنفيذ المخرجات، وفقا لصلاحياته الدستورية الممنوحة له، فبالتالي كل هذه المقدمات مؤشر لحياة سياسية مليئة بالحيوية».

أضاف هلال في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني خلق حالة سياسية فريدة للدولة المصرية، وساعد على نمو الأحزاب السياسية، وتحقيق حراك سياسي كبير للغاية، كما أن خطاب الرئيس السيسي بعد مؤتمر حكاية وطن، الذي أشار خلاله إلى تدعيم الحياة السياسية وعمل الأحزاب السياسية، والتنوع السياسي والتعديدية الحزبية، كلها مقدمات تنم عن حياة سياسية ناهضة، والأهم حراك الأحزاب السياسية.

ونوه بأن دفع الأحزاب السياسية بمرشحين لرئاسة الجمهورية وحرص الأخرى على دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كلها تؤكد مستقبل جيد للحياة الحزبية والسياسية، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، حريصة على إجراء انتخابات حرة نزيهة، كما أن تدشين الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وحرصها على التنسيق والتشاور مع الأحزاب الأخرى، يؤكد ذلك على مشهد انتخابي حيادي وديمقراطي حيقيقي.

وأكد أن مصر بلد كبير له جغرافيا وتاريخ عظيم، ورقم مهم في خريطة العالم السياسية والجغرافية، ورئيس مصر ليس عادياً، ولا بد أن يكون له تاريخ من العمل والإنجاز، وله رؤية لدولته، وله تضحيات قدمها أيضا، وكل هذه الصفات متوفرة في المرشح عبدالفتاح السيسي، فله تاريخ من العمل والإنجاز، وتاريخ في التضحيات، وله رؤية للدولة المصرية واستطاع نقلها من إلى جمهورية جديدة.