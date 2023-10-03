عضو «أمناء الحوار الوطني»: ترشح الرئيس السيسي استجابة لإرادة الشعب

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن إعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات المقبلة، يأتي استجابة لرغبة شعبية حقيقية، والرئيس استجاب لدعوة الناس: «لم يفرض نفسه على الدولة من موقعه، بل بناء على إرادة شعبية سبقها خروج الجماهير في 2014 للتعبير عن إرادتهم ورغبتهم في ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية».

عبد القوي: إرادة الجماهير في استكمال الرئيس السيسي ما بدأه منذ 10 سنوات

وأضاف عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «من مصر»، على شاشة «قناة cbc»، أن الإرادة الشعبية وخروج الجماهير بكافة المحافظات للتعبير عن إرادتهم في تولي الرئيس السيسي ولاية جديدة والترشح للانتخابات الرئاسية الحالية، استكمالا للمسيرة التي بدأها منذ 10 سنوات.

دعم الرئيس السيسي رغبة حقيقية في مواصلة جهود التنمية

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بأن مطالبة الناس للرئيس بأن يستمر في منصبه، يأتي من رغبة حقيقية في مواصلة جهود التنمية والإصلاح، وجلسات حكاية وطن من يتابعها يستشعر مدى أهمية وقيمة مصر، وما تم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ويعرف قيمة الاستقرار والتنمية والأمن وأنه ليس مجرد شعارات.