«الطاهري»: مصر عملت على منهج يجعل الاعتراف العالمي بالقضية الفلسطينية أمر واقع

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن كل مواطن عربي وفلسطيني يعرف ماذا قدمت مصر على مدار تاريخها الحديث على الأقل تجاه القضايا العربية، لافتا إلى أنه منذ الستينيات لم يكن غافلا عن الإدارة المصرية ممثلة في الرئيس جمال عبد الناصر الوضع في فلسطين وغزة.

وأوضح «الطاهري» خلال استضافته على شاشة اكسترا نيوز، أن مصر دعمت الإعلان الفلسطيني عام 1962 بوجود دستور في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جولدا مائير قالت لا يوجد شعب اسمه فلسطين، ومصر عملت على منهج قانوني وسياسي وإنساني يجعل الاعتراف العالمي بالقضية الفلسطينية أمر واقع.

مشكلة اللاجئين الفلسطينيين

وأشار الكاتب الصحفي أحمد الطاهري إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر قبل بمبادرة روجرز عام 1970، وجرى النص على القرار 242 الذي يقضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 وإيجاد تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين مع تقرير وضع القدس والترتيبات المتعلقة بها.