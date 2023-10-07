محمد العسيري: القناة الوثائقية مهمة جدا في دولة تعد كنزا جغرافيا وتاريخيا

قال الكاتب الصحفي والشاعر محمد العسيري، إننا لسنا بحاجة للتذكير بانتصارات أكتوبر، ولكن يجب أن نحكيها كل يوم من عظمتها، ونحتاج إلى عدد كبير من السنوات لتوثيق ما يحدث في دولة بحجم مصر، لافتا إلى أن الغناء من أهم الأسلحة الفعالة لإنعاش الذاكرة، وعلى مدار 50 عاما ما زال الماضي حاضرا نتذكره بكل تفاصيله، والجندي المصري اللى حارب لسه عايش وبيحكي لنا وأبناؤه كمان، ومفيش بيت مصري مفيهوش قصة شهيد أو بطل.

القناة الوثائقية مهمة جدا في دولة تعتبر كنزا جغرافيا وتاريخيا

وأوضح «العسيري» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم» مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أننا بحاجة للتوثيق الدائم لكل شيء مهم في حياتنا، مشيرا إلى أن القناة الوثائقية مهمة جدا في دولة تعتبر كنزا جغرافيا وتاريخيا، في ظل الاستهداف الذي تتعرض له الدولة على مر تاريخها، ومحاولات كثيرة لتغييب الهوية.

محاولات التغيب لتشتيت القضية

وتابع: «سلاح الوعي لازم يبقي متيقظ دائما، ومايحدث في فلسطين اليوم يؤكد أن الفلسطينين لم يستجيبوا لمحاولات التغيب لتشتيت القضية وانقسامات كانت تحدث داخل فلسطين، ويظل الطفل الفلسطيني مؤمن بالقضية ويعرف العدو جيدا»، مضيفا: «عزيمة المصريين ثابتة وقوية منذ حرب الاستنزاف، وهناك كتاب الحرب المستحيلة يتناول وضع إسرائيل بعد معركة رأس العش، واهتمامهم بما يخطط له المصريين، وبدأوا يسددون ضربات مشتتة للقوات المصرية في أماكن غير متوقعة».