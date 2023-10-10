علامة كشفت إصابة طفلة بالسرطان.. «ظهرت أثناء حضن والدتها»

حالة من الحزن والقلق سيطرت على أسرة بريطانية، بعدما تم تشخيص طفلة لا تتجاوز العامين من عمرها بالسرطان، حيث اكتشفت والدتها إصابتها بالمرض أثناء احتضانها لها، وهو ما جعلها تتوجه للطبيب على الفور.

كانت الأم «دانييل» تداعب طفلتها «صوفيا ويلي»، وأثناء احتضانها اكتشفت بروز كتلة غير عادية تحت ضلوع ابنتها، ومن ثم بدأت تشعر بالوهن، لذلك على الفور ذهبت الأم إلى الطبيب وبعمل الأشعة والتحاليل تبين إصابة الطفلة بورم كبدي، وهو أحد أنواع سرطان الكبد.

حقيقة مؤلمة للأسرة

«فحص التصوير بالرنين المغناطيسي كشف عن الحقيقة المؤلمة لنا وهي إصابتها بورم في الكبد، وفي هذه المرحلة كنا نحاول أنا ووالدها جيمس، السيطرة على ذعرنا من أجل صوفيا»، حسب ما روته الأم صاحبة الـ38 عامًا، وفقًا لصحيفة «إكسبريس» البريطانية.

كانت أسرة الطفل «صوفيا» تعيش حالة من الخوف بسبب اكتشاف إصابتها بورم السرطان في الكبد، «عندما تم اكتشاف الإصابة أرادوا أخذ خزعة ووضع خط منفذ في منطقة صدرها لتمكين العلاج، منذ تلك اللحظة، عايشنا السرطان والاختبارات والعلاج، لقد كان وقتًا مخيفًا».

جراحات متعددة لـ«صوفيا»

عملية جراحية خطيرة أجرتها الطفلة، لإزالة الكتلة وثلث كبدها ومرارتها وجزء من أمعائها الدقيقة، إلى جانب تلقي العلاج الكيميائي، «كان وقتًا صعبًا للغاية» بالنسبة لـ«صوفيا» وعائلتها، حسب الأم، مشيرة إلى أنه خلال تعافي ابنتها من السرطان، احتاجت إلى إجراء عملية جراحية أخرى بعد أسبوعين فقط لإصلاح فتقها.

تقلصت حركة الطفلة «صوفيا» عندما كانت تتلقى العلاج، إذ كانت تعاني من مرض شديد وكانت تتلقى الكثير من الأدوية المضادة للمرض والسوائل والأدوية للمساعدة في مواجهة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج الكيميائي، وبعد 6 دورات من العلاج الكيميائي، تلقت العائلة أخبارًا تفيد بأن «صوفيا» تعافت من السرطان في أبريل من العام الماضي.

أعراض الإصابة بمرض السرطان عند الأطفال

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية كشفت عن 4 علامات قد تدل على إصابة الأطفال بالسرطان وهي:

- الحمى المستمرة

- الصداع الحاد والمستمر

- فقدان الوزن

- آلام العظام.

وقالت وزارة الصحة، إن الكشف المبكر هو كلمة السر في الشفاء من السرطانات المختلفة، إذ طالبت المواطنين بالحرص على المتابعة المستمرة للحماية من مضاعفات المرض، كما أوضحت أن الكشف المبكر عن السرطان يضمن نسب شفاء عالية للمريض.

علامات الإصابة بمرض سرطان الكبد عند الأطفال

ووفقًا للمعهد البريطاني للسرطان، تشمل أعراض الورم الأرومي الكبدي ما يلي:

- كتلة في البطن

- انتفاخ في البطن

- ألم في البطن

- فقدان الوزن دون سبب معروف

- فقدان الشهية

- استفراغ وغثيان.

والورم الأرومي الكبدي هو الأكثر شيوعًا عند الأطفال دون سن الثالثة، لذلك إذا لاحظت أي أعراض لسرطان الكبد، فيجب عليك طلب المساعدة الطبية.