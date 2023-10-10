«الحكومة والصناع والتجار» يد واحدة لـ«محاربة الغلاء» (ملف خاص)

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطنين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مبادرة الحكومة لمواجهة الغلاء وخفض أسعار عدد من السلع الأساسية، وذلك بعد اجتماعات عديدة أجرتها الحكومة مع اتحادى «الصناعة والغرف التجارية»، وتستهدف التحكم فى التضخم بشكل أساسى على المدى القصير، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات على المديين المتوسط والطويل.

وتستهدف المبادرة بشكل أساسى السيطرة على الزيادة فى أسعار السلع، خاصة المنتجات الغذائية والأساسية، إذ حددت 10 سلع أساسية، هى: «الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والأرز، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، إلى جانب منتجات الدواجن والبيض»، من أجل تخفيض أسعارها بشكل يلمسه المواطن، إذ تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 و25% للسلع المحددة، وأن يبدأ تطبيق المبادرة السبت المقبل.

وتنص المبادرة، التى تؤكد على وقوف القطاع الخاص إلى جانب الدولة فى كل الظروف الطبيعية منها والطارئة أيضاً، على إعفاء السلع التى تتضمنها المبادرة من أى جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، وفقاً لما أوضحته الحكومة، كما أكدت أنه سيتم اتخاذ أى قرار لازم لخفض الأسعار، بما يسهم فى التخفيف عن المواطنين، مع الدخول تدريجياً إلى عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التى تمس حياة الناس، والإعلان عنها تباعاً، حتى تتم مجابهة تحدى التضخم المستهدف، والسيطرة عليه وخفضه.