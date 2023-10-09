«الغرف التجارية»: تسعير المنتجات المخفضة على العبوات

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن السلع السبع التي أعلن رئيس الوزراء عن حدوث تخفيضات فيها من 15 لـ25 % ستأتي من المنتج مسعرة والسعر مطبوع على العبوة، وهذا يقطع الطريق على أي محاولة للتلاعب بالأسعار.

تسعير السلع الست

وأضاف الدكتور علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أن الدولة المصرية ستفعل كل آلياتها التجارية لمراقبة تنفيذ القرار، كما أن الغرف التجارية في المحافظات ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة، موضحا أن هذا القرار بتسعير السلع الست خطوة قد تسمع مع باقي السلع في الاسواق.

السلع المهمة

وتابع: «ركزنا على السلع المهمة بالنسبة للمواطن المصري وهي (السكر - الزيت - العدس - الفول - الألبان والجبن - المكرونة)، ومع الوقت ندخل على سلع أخرى وهدفنا المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة في النهاية».