دورات تدريبية للتثقيف الصحي لرئيسات ومفتشات التمريض بمطروح

أطلقت الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمطروح، سلسلة من الدورات التدريبية للتثقيف الصحي والاستقبال والطوارئ والإدارة والإشراف لرئيسات ومفتشات تمريض الرعاية الأساسية الأولية بقاعة مستشفي التوليد والصحة الإنجابية.

وتستمر الدورات لمدة 5 أيام بحضور محمود عفيفي، ومحمد جمال أعضاء الإدارة المركزية للتمريض، ومتابعة زكية رشوان، مدير إدارة التمريض بالمديرية، وعدد من المتدربين من مشرفي وأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية الأولية بمحافظة مطروح.

تنمية مهارات العاملات بالتمريض

من جانبه، قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن وزارة الصحة تحرص على تنمية وتطوير مهارات ومعلومات أفراد هيئة التمريض العاملات بالرعاية الأولية، من خلال التدريب طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة نيفين محمد رئيس الإدارة المركزية للتمريض.

تدريب الفرق الطبية لرفع كفاءة العنصر البشري

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن مديرية الصحة بمطروح تقدم الدعم والاهتمام الكامل بالتعليم الطبي المستمر والتدريب للفرق الطبية، وفقًا لرؤية القيادة السياسية لجميع العاملين بقطاع الصحة مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري والمتابعة المستمرة للعاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وأكد استمرار جهود إدارة التمريض بالمديرية وأعضاء هيئة التمريض بجميع منشآت المحافظة، وحثهم على تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والدعم النفسي للمرضى في المستشفيات وجميع المراكز الطبية.