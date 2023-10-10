وصلة مزاح بين تامر عاشور وزوجته في حفل زفافهما: «مش هعمل كدا تاني» (فيديو)

أجواء رومانسية شهدها حفل عقد قران المطرب تامر عاشور والإعلامية نانسي نور، داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى الشهيرة، إذ اقتصر الحفل على حضور المقربين من العروسين داخل وخارج الوسط الفني.

تفاصيل عقد قران تامر عاشور ونانسي نور

ونشرت الإعلامية لميس سلامة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو وثق لحظة عقد قران نجم الغناء تامر عاشور والإعلامية نانسي نور.

وبعد الانتهاء من عقد القران بين تامر عاشور ووالد زوجته نانسي نور، أنهى الأول حديثه بمداعبة ساخرة قائلًا: «ومش هعمل كدا تاني».

رقصة تامر عاشور ونانسي نور

وخلال حفل عقد القران، أهدى تامر عاشور زوجته نانسي نور أغنيته الرومانسية الشهيرة «خليني في حضنك»، التي رقصا عليها سويًا رقصة «سلو».

وجاءت إطلالة نانسي نور بشكل بسيط، إذ ارتدت فستان زفاف بسيط باللون الأبيض بتصميم «أوف شولدر»، فيما غطت أكتافها بوشاح شفاف طويل يشبه طرحة الزفاف، حيث جاء كل من الفستان والوشاح مزينين بالورود «الهاند ميد».

حضور النجوم لزفاف تامر عاشور ونانسي نور

وشهد حفل الزفاف حضور نخبة من الفنانين والإعلاميين، جاء من بينهم مصطفى حجاج، رامي جمال، أوس أوس، هاني محروس، والإعلامية منى الشاذلي.

وجاء حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور، بحالة من الخصوصية والسرية التامة، إذ يحرص العروسان على أنّ تكون تلك الفرحة مقتصرة على المُقربين فقط.

معلومات عن نانسي نور

وخلال التقرير الآتي، نستعرض أبرز المعلومات عن نانسي نور:

• تخرجت نانسي نور في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2012.

• جاءت بدايتها الإعلامية بمشاركتها في تقديم برنامج «عز الشباب» رفقة عدد من الوجوه الإعلامية والفنية.

• اشتركت نانسي نور في اختبارات شبكة قنوات «سي بي سي»، للانضمام إلى طاقم المُذيعين، لتشارك في تقديم النشرات الإخبارية.

• شاركت في تقديم عدد من الفعاليات المهمة في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء من بينها، حفل موكب المومياوات الملكية، وجلسة ختام منتدى شباب العالم في عام 2018.

• قدمت نانسي نور المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي، عام 2021.

• يقترب عدد متابعيها عبر حسابها الرسمي على «انستجرام» من 180 ألف شخص.

• قدمت مؤخرًا جائزة الصحافة العربية لهذا العام التي أُقيمت في دبي.