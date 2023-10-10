خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد أكتوبر 2023.. اعرف التفاصيل

يتساءل الكثير من المواطنين عن طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد أكتوبر 2023، بعد عمل الشركة على تنفيذ خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن التحول الرقمي، وإتاحة جميع الوسائل الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين فى عملية تسجيل قراءات الغاز، ودفع الفاتورة وغير ذلك من الخدمات.

ونقدم لكم عبر السطور التالية خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد أكتوبر 2023، تجنبًا لقطع الخدمة في حالة التخلف عن الدفع في الوقت المحدد من قِبل شركة بتروتريد للخدمات البترولية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد أكتوبر 2023

يمكمن الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد أكتوبر 2023، من خلال الدخول على الموقع الرسمي من هنــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

- اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

- إدخال بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بدقة.

- تحديد مكان تركيب عداد الغاز المستعلم عن فاتورته.

- تسجيل أرقام العداد المكونة من 10 أرقام في الخانات الصحيحة.

- الضغط على كلمة «استعلام»، وستظهر لك قيمة المبلغ المراد سداده.

وباتباع هذه الخطوات يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، خلال الفترة من 1 إلى 20 من كل شهر، ويتم تسديد الفواتير الشهرية من خلال الوسائل المعتمدة خلال الفترة من يوم 5 إلى 30 من كل شهر وفقا للمواعيد التي تم تحديدها رسميًا.

الأرقام الساخنة لشركة بتروتريد للستعلام عن فاتورة الغاز

وخصّصت شركة «petrotrade» للخدمات البترولية والغاز الطبيعي مجموعة من الأرقام الساخنة للرد على استفسارات العملاء من كافة محافظات الجمهورية، والتي من ضمنها خدمة الاستعلام عن قيمة الفاتورة أو الخدمات الطارئة للإصلاح والصيانة:

- رقم 5727 من أي هاتف محمول.

- رقم 122 من أي هاتف محمول كذلك.

- أو عبر هذا الرقم 09000727 من أي خط أرضي.