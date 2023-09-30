مدبولي: 40 مليار جنيه تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لـ8.2 مليون وحدة سكنية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة لديها البنية الأساسية الكبيرة التي تجعلنا نعمل على أن تكون مصر مركزا إقليميا حقيقيا لتجارة وتداول البترول والغاز على مستوى كل شيء، من خلال البنية الأساسية وفي السنة القادمة سنكون قادرين على إنتاج كل المنتجات البترولية.

وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «سنظل نستورد الزيت الخام ولكن يتم تكريره في مصر بدلا من استيراد البنزين والسولار، ونوصل الغاز الطبيعي للمنازل حتى نقلل استيراد البوتاجاز، ووصلنا إلى 8.2 مليون وحدة سكنية بتكلفة تقترب من 40 مليار جنيه».

وتابع رئيس الوزراء: «بالنسبة للاتصالات، فهو قطاع واعد ووضعناه على خريطة مصر حتى يحدث فيه طفرة كبيرة وهو من أكبر القطاعات الواعدة لخلق فرص العمل وأقلها كُلفة ولكن الأهم هو أننا نستخدمه لتحديث حوكمة وإدارة الدولة المصرية من خلال الخدمات الحكومية، وهناك منظومات رقمية بدأ استخدامها مثل كارت الفلاح والتأمين الصحي الشامل».