تشميع مجمع عيادات ومركز للجلدية لعملهما دون ترخيص في بني سويف

شن جهاز حماية المستهلك فرع محافظة بني سويف، بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين بالمحافظة، حملة على عدد من المنشآت الصحية الخاصة، لمتابعة مدى التزامها بالقانون وإجراءات التشغيل، وغيرها من الإجراءات الصحية اللازمة.

غلق مجمع عيادات خاصة في بني سويف

وتمكنت الحملة من رصد مركز طبي عبارة عن مجمع عيادات خاصة، تُدار دون الحصول على الترخيص اللازم من مديرية الصحة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وغلق وتشميع العيادات، لحين التزامها.

كما أغلقت الحملة مركز خاصة للجلدية والليزر لتشغيله دون ترخيص في بني سويف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تكليفات بمتابعة المنشآت الطبية الخاصة

وشن جهاز حماية المستهلك فرع محافظة بني سويف بقيادة المحاسب أحمد دهشان، بالتعاون مع مديرية الصحة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل الوزارة، عدة حملات لمتابعة المنشآت الطبية الخاصة، لمتابعة التزامها بالتعليمات والإجراءات اللازمة.

استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد وجه باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، مطالبًا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام المتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.