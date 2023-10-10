إقبال في الإسماعيلية على تحرير تأييدات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

شهدت مقار ومكاتب الشهر العقاري في مدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إقبال عدد من المواطنين لتحرير تأييدات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك في مكاتب ثان وثالث الإسماعيلية.

مواطن: أؤيد الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

وقال محمد خليل، أحد أهالي محافظة الإسماعيلية، لـ«الوطن»، إنه أنهى إجراءات توكيله بتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، لأنه يرى أنه الأفضل لقيادة المرحلة المقبلة، خاصة انها من الفترات الصعبة التي تمر بها مصر.

وقال محمد خالد، أحد أهالي مركز ومدينة أبوصوير، إن الرئيس السيسي نجح في تغيير البنية التحتية لمصر بمشروعات عملاقة تم تنفيذها خلال زمن قياسي.

وأضاف «أؤيد الرئيس السيسي لاستكمال المشروعات التي ستضع مصر في مصاف الدول المتقدمة صناعياً وتجارياً».

برلماني: وعي الشباب هو أمل مصر في مواجهة الشائعات

في سياق آخر، قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب في محافظة الإسماعيلية، إن مصر تعرضت لموجة كبيرة من الشائعات خلال الفترة الماضية، ومازلت تتعرض لها حتي الآن بهدف إرباك المواطنين وإفقادهم الثقة في القيادة السياسة والحكومة.

وأضاف «عثمان»، خلال لقائه مجموعة من شباب الأحزاب والسياسيين في محافظة الإسماعيلية، ضرورة تبادل المعلومات والآراء والأفكار الصحيحة بين الشباب، وذلك لتنمية الروح الوطنية لدي الشباب لمواجهة كافة التحديات والأزمات التي تواجه الدولة خلال الفترة الحالية.

وقال أسامة العدوي، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، إن استمرار اللقاءات الدورية يساعد علي تنمية الشعور الوطني لدي الشباب، قائلاً «العالم كله يعاني في الفترة الحالية من أزمات وتحديات، ولابد من تكاتف الجميع لنهوض بالدولة».

وحضر الجلسة شباب من ممثلي أحزاب مستقبل وطن وحماة وطن وحزب الوفد وبعض الأحزاب الأخري، إلي جانب بعض الشباب من غير المنتميين للأحزاب السياسية.